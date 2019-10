Zu gefährlich: Rottacher Bauhof sammelt Findlinge am Gartenzaun ein - kostenpflichtig

Damit keiner an ihrem Gartenzaun parkt, platzieren etliche Rottacher riesige Steine auf gemeindlichen Grünstreifen. Bürgermeister Köck will das nicht länger hinnehmen.

Rottach-Egern – Aus aktuellem Anlass hob Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) spontan ein leidiges Thema auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde will strikt gegen Findlinge, Steine und Stangen vorgehen, die unrechtmäßig auf Gemeindegrund aufgestellt werden. Der Bürgermeister war ungehalten: „In jedem Herbst werden Dinge auf Gemeindegrund veranstaltet, die wir nicht gut heißen.“ Köck berichtete dem Gemeinderat von Findlingen und riesigen Steinen, manchmal auch Holzstangen, die Grundstücksbesitzer auf Grasstreifen vor ihrem Gartenzaun positionieren, damit dort entweder nicht geparkt werden oder auch der Schneepflug den Schnee im Winter nicht an den Zaun heranschieben kann.

Findlinge auf gemeindlichen Grundstücken: Rottach-Egern schreitet ein

„Das ist zum einen Gemeindegrund. Zum anderen stört es massiv“, machte der Rathauschef deutlich. Noch mehr scheint ihn zu stören, dass die jeweiligen Grundstücksbesitzer, die jetzt im September angeschrieben und aufgefordert wurden, die Steine und Stangen zu entfernen oder auch ihre Hecken zurückzuschneiden, entweder gar nicht oder uneinsichtig reagieren. „Es gab lapidare, arrogante und anmaßende Antworten“, schimpfte Köck. „Wir haben es im Guten versucht und werden nicht ernst genommen.“ Deshalb werde die Gemeinde jetzt andere Saiten aufziehen. „Wer auf unsere Aufforderung hin die Steine nicht entfernt, bei dem lassen wir sie vom Bauhof entfernen – und stellen das dann in Rechnung.“ Die Gemeinde werde die Ablage solcher Gegenstände auf Gemeindegrund verfolgen. Denn es handele sich nicht um Einzelfälle, sondern sei weit verbreitet und habe seines Erachtens in den vergangenen Monaten noch zugenommen. Natürlich werde bei der Maßnahme sehr genau darauf geachtet, wo die Grundstücksgrenzen verlaufen. Zur Demonstration ließ Köck Bilder von wirklich riesigen Steinen am Weißachdamm, der Edelweißstraße, der Fischerstraße und der Steinfeldstraße an die Leinwand werfen.

Alexandra Wurmser (CSU) war zunächst etwas ungläubig und hakte nach. „Die stehen alle auf unserem Grund?“, fragte sie fassungslos. Josef Kaiser (CSU) schüttelte nur den Kopf: „Das ist auch eine Gefahr für Radfahrer. Man stelle sich vor, da stürzt einer und verletzt sich am Kopf.“ Die Gemeinde hafte in solchen Fällen sogar. Unternehme sie nichts dagegen, verstoße sie gegen die Verkehrssicherungspflicht.

Georg Höß (FWG) meinte: „Die Steine werden ja nicht von Asterix und Obelix dort abgelegt, sondern es sind Firmen, die das kommerziell betreiben. Auch denen müssen wir klar sagen, dass sie mitverantwortlich sind und dass das nicht statthaft ist.“

Gemeinde Rottach-Egern setzt Frist für Abtransport

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass die Steine umgehend entfernt werden müssen. „Wir sollten klar sein und eine Frist setzen“, forderte Florian Baier (CSU). Bisher hat die Gemeinde den Grundstücksbesitzern drei bis vier Wochen gewährt. „Aber je näher der Winter rückt, desto kürzer wird die Frist. Das muss vorher erledigt sein“, betonte Köck.

