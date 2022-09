Rottacher Bergwacht sucht dringend Anwärter - Das muss man zur Ausbildung wissen

Auch bei Bergrettungsübungen wie hier in der Plankenstein-Nordwand in diesem Sommer eignen sich die Aktiven das nötige Wissen an.

Es kommen zu wenig Einsatzkräfte nach

Von Gabi Werner schließen

Etwa 60 Aktive gibt es in den Reihen der Rottacher Bergwacht. Wie so oft verteilt sich die tägliche Arbeit aber auf wenige Schultern. Die Bereitschaft braucht dringend neue Anwärter.

Rottach-Egern – Auch wenn der zurückliegende Sommer überraschend ruhig war. Insgesamt verlangt das Unfallgeschehen in den Bergen rund um den Tegernsee den ehrenamtlichen Einsatzkräften viel ab. Um die Arbeit bewältigen zu können, braucht es Nachwuchs. Aktuell gibt es bei der Bergwacht-Bereitschaft Rottach-Egern elf so genannte Anwärter – alle werden noch heuer ihre Prüfungen absolvieren. „Dann klafft ein großes Loch“, sagt Alexander Stern, Pressesprecher der Bereitschaft. In der Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen gebe es ein schmerzhaftes Defizit an Einsatzkräften, die Tendenz sei stark rückläufig.

Engpässe bei der Bergwacht: „Unter der Woche teilweise nur zu dritt“

Dass die Bereitschaft mit ihrem großen Einzugsgebiet und den vielen Ausflüglern bisweilen Probleme hat, das Einsatzgeschehen stemmen zu können, ist ein bekanntes Problem. Gerade bei Einsätzen unter der Woche kann es zu Engpässen kommen – „da sind wir teilweise nur zu dritt“, berichtet Stern. Viele Aktive seien familiär eingespannt, hätten ihren Arbeitsplatz außerhalb des Tals oder seien wegen der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt auch gar nicht mehr im Tal beheimatet. Die Gründe für den Mangel an Einsatzkräften sind vielfältig.

Ausbildungsleiter: Diese Voraussetzungen muss ein Anwärter mitbringen

Die Rottacher Bereitschaft rührt daher kräftig die Werbetrommel, um neue Anwärter zu gewinnen. Doch welche Voraussetzungen müssen Interessenten mitbringen, und wie läuft eine solche Ausbildung ab? Carl Enders, Ausbildungsleiter der Rottacher Bergwacht, erläutert die wichtigsten Punkte. Wer eine Ausbildung bei der Bergwacht beginnen möchte, sollte sich laut Enders sicher im alpinen Gelände bewegen können – „ob beim Kraxeln oder auf Ski“. „Wer dann noch ein gewisses Maß an körperlicher Fitness mitbringt, der ist bei uns gut aufgehoben“, sagt er. Zudem sollte der Interessent die Zeit für die Ausbildung und später zumindest für einen Wochenenddienst pro Monat mitbringen.

Anwärter bei der Bergwacht: Nach oben keine Altersgrenze

Wer die Ausbildung beginnen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. „Aktuell haben wir Anwärterinnen und Anwärter im Alter von 18 bis Mitte vierzig. Nach oben gibt es also keine Grenze“, erläutert der Ausbildungsleiter. Im Gegenteil: Man freue sich auch über alle, die sich erst nach ihrer Berufsausbildung oder noch später entschließen, ein Ehrenamt aufzunehmen.

„Erwarten keine Höchstleistungen und Rekorde“

Wer sich für die Bergwacht interessiert, sollte zumindest schon in der Halle klettern können und sicher auf Skiern stehen, sagt Enders. Und fügt hinzu: „Wir erwarten aber keine Höchstleistungen und Rekorde.“ Auch das notwendige medizinische Wissen werde komplett im Laufe der Ausbildung vermittelt.

„Wir haben Einsätze in jedem Gelände, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter“, gibt Enders zu bedenken. Dem müssten die Anwärter nach ihrer Ausbildung gewachsen sein. Die sei daher relativ gründlich. „Wir vermitteln fortgeschrittenes Wissen sowohl im Klettern als auch im Skifahren und in der Lawinensuche.“ Weitere Bestandteile seien Bergrettungstechniken, eine umfassende medizinische Ausbildung und eine Naturschutzprüfung.

Bergwacht-Bereitschaft bietet jede Woche Ausbildungsabende an

Die Zeit für die Ausbildung könne sich jeder Anwärter je nach Wissensstand selbst einteilen, so Enders. Die Bereitschaft bietet einmal pro Woche Ausbildungsabende, zusätzlich veranstaltet sie Ausbildungstage im Dienstgebiet und ein bis zwei Mal im Jahr eine Ausbildungsfahrt. „Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Anwärter regelmäßig an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Es gibt aber keine Pflicht, bei jeder Ausbildung dabei zu sein.“

Am Wochenende gibt es einen Gruppendienst in der Rettungswache

Wie viel Zeit man als fertig ausgebildete Einsatzkraft investiert – auch das könne jeder selbst entscheiden, betont der Ausbildungsleiter. „Wichtig ist der Gruppendienst, mit dem wir am Wochenende dem höheren Einsatzaufkommen Rechnung zollen.“ Bedeutet: An diesen Tagen hält die Bereitschaft eine Mannschaft in der Rettungswache vor, um schneller auf Notrufe reagieren zu können. „Jede aktive Einsatzkraft sowie jeder Anwärter sollte einmal im Monat an einem Wochenendtag einen solchen Dienst übernehmen können“, sagt Enders. Zusätzlich freue man sich natürlich über alle, die die Mannschaft unter der Woche von zuhause aus in Bereitschaft unterstützen könnten oder Lust hätten, später weitere Ämter zu übernehmen. Enders: „Es gibt viele spannende Aufgaben bei uns.“

Interessenten können sich jederzeit bei den Bereitschaftsleitern Stefan Schmidtchen und Carl Enders unter der E-Mail-Adresse ausbildung@bergwacht-rottach.de melden.

gab