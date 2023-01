Rottacher Feuerwehr feiert Jubiläum mit Festzug, Familientag und Schlagersternchen

Mehrtägiges Programm im Festzelt am Birkenmoos

150 Jahre Feuerwehr Rottach-Egern: Dieses Jubiläum wollen die Floriansjünger heuer gebührend feiern. Im Mai gibt es ein mehrtägiges Programm im Festzelt am Birkenmoos.

Rottach-Egern – Was der Feuerwehr Holzkirchen im vergangenen Jahr wegen Corona verwehrt geblieben ist, wollen die Kameraden aus Rottach-Egern heuer nun in die Tat umsetzen: eine gebührende Feier zum 150-jährigen Bestehen. Die Rottacher Feuerwehr plant anlässlich dieses Jubiläums vom 18. bis 21. Mai ein stattliches Programm mit Festzelt am Birkenmoos, mit „Voibrand Party“, einem Familientag, einem Abend voller Live-Musik und einem Festzug durch den Ort.

Planungen für Feuerwehr-Jubiläum haben in „Corona-Hochphase“ begonnen

Auf ihrer Homepage hat die Rottacher Feuerwehr bereits einen Countdown installiert. Noch 120 Tage, dann steigen am Birkenmoos die Feierlichkeiten zum Jubiläum. Die Planungen dazu haben bereits vor eineinhalb Jahren begonnen – „in der Corona-Hochphase“, wie Kommandant Tobias Maurer berichtet. Damals sei nicht klar gewesen, wie groß die Geburtstagsparty überhaupt ausfallen kann und darf. Mit der Zeit aber wurde klar: Die Pandemie lässt das Feiern wieder uneingeschränkt zu. „Wir machen also ein großes Fest – ganz so, wie es der Brauch ist“, erklärt der Kommandant. Seines Wissens nach sei die Feuerwehr Rottach-Egern damit eine der ersten im Landkreis Miesbach überhaupt, die 150 wird und dies auch feiern kann.

Schlager-Star Melissa Naschenweng tritt bei Feuerwehr-Jubiläum auf

Als die Rottacher vor einem Jahr anfingen, ihre Fühler nach Zeltverleihern und möglichen Künstlern fürs Jubiläum auszustrecken, seien wegen Corona die Terminkalender vieler Musiker noch leer gewesen, erzählt Maurer. So sei es auch geglückt, einen echten Hochkaräter aus der Schlagerszene für einen Auftritt zu verpflichten. Am Sonntag, 20. Mai, wird neben dem Oimara als Lokalmatador und den Mundart-Rockern Lenze und de Buam aus dem Landkreis Rosenheim auch Melissa Naschenweng auftreten, die in der Szene als die österreichische Helene Fischer gilt. Der Kartenvorverkauf für den Abend, der unter dem Motto „Feuer & Flamme“ steht, hat kürzlich begonnen. Tickets für 38,50 Euro gibt es bei allen Tourist-Infos rund um den Tegernsee oder online bei München Ticket, hier kommen allerdings noch Vorverkaufsgebühren und Versandkosten hinzu. „Wir haben schon ganz schön was verkauft“, sagt Maurer. Insgesamt werden rund 2000 Menschen den Konzertabend erleben können. „Möglicherweise können wir das auch noch aufstocken“, meint der Kommandant.

„Firetruck-Pulling“, „Voibrand Party“ und Familientag zum Jubiläum

Mit dem Jubiläums-Programm wollte die Rottacher Wehr „querbeet alles abdecken“, wie Maurer sagt. Zum Auftakt am 18. Mai spielen im Festzelt ab 17 Uhr unter anderem die Tegernseer Tanzlmusi, die Alpenlandler Musikanten und Saso Avsenik und seine Oberkrainer. Für diesen Abend gibt es keinen Vorverkauf, die Karten sind ausschließlich an der Tageskasse zu bekommen. Am Freitag, 19. Mai, messen sich die Feuerwehren des Landkreises im „Firetruck-Pulling“, anschließend steigt am Birkenmoos eine „Voibrand Party“. Am Wochenende finden dann ein großer Familientag mit Fahrzeugausstellung, Drehleiterfahrten, Spritzenwand und Hüpfburg statt, der Konzertabend „Feuer und Flamme“ (Samstag) sowie ein Festsonntag mit Kirchenzug, Feldmesse am Kurpark und einem Festzug durch den Ort mit historischen Fahrzeugen statt. „Wir werden dazu alle unsere befreundeten Feuerwehren einladen“, kündigt Maurer an. Anschließender ist ein traditioneller Festakt geplant.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Festausschusses hofft Maurer, dass anlässlich der Jubiläums-Feierlichkeiten auch das Wetter mitspielt. „Aber das sollte Mitte Mai doch passen.“

