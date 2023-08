„Herausragende Erfolge“: Rottacher Feuerwehr macht Josef Stadler zum Ehrenkommandanten

Von: Jonas Napiletzki

Ehrenkommandant: Josef Stadler bei seiner Ernennung im Rahmen der 150-Jahr-Feier im Mai. © Feuerwehr

Jahrzehntelang hat sich Josef Stadler in der Führung der Rottacher Feuerwehr engagiert. Nun würdigte die Wehr seine Leistungen auf besondere Art: Stadler wurde zum Ehrenkommandanten ernannt.

Rottach-Egern – Josef Stadler engagiert sich seit 41 Jahren in der Feuerwehr Rottach-Egern, die längste Zeit davon in der Mannschaftsführung. Um seinen großen Einsatz „zumindest im Ansatz zu würdigen“, wie Kommandant Tobias Maurer erklärt, hat der Ausschuss der Feuerwehr beschlossen, Stadler zum Ehrenkommandanten zu ernennen. Seine Urkunde mit einer Laudatio von Bürgermeister Christian Köck hat Stadler schon bei der 150-Jahr-Feier im Mai entgegengenommen. Für unsere Zeitung hat Maurer nach dem festlichen Trubel nun auch die Hintergründe der Ernennung zusammengefasst.

Feuerwehr konnte während der Ära Stadler herausragende Erfolge feiern

Der heute 57-jährige Rottacher habe sich sechs Jahre lang als Zweiter Kommandant und 24 Jahre als Erster Kommandant engagiert, berichtet Maurer, der seinen Vorgänger im Jahr 2019 ablöste. In Stadlers insgesamt 30 Jahren in der Führung musste die Wehr laut Maurer „viele unschöne Einsätze ableisten, konnte aber auch herausragende Erfolge feiern“.

So seien zwei Mitglieder beim Brand der Tennishalle in Weißach 1998 verletzt worden, ein Kamerad starb beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens 2006. „Unzähligen Menschen konnte während seiner Zeit als Führung der Wehr aber geholfen werden“, betont Maurer. Auch könne sein Vorgänger den Bau des Feuerwehrhauses an der Valepper Straße, den Anbau an die Fahrzeughalle und den Ausbau des Fuhrparks zu seinen Erfolgen zählen.

Josef Stadler war bei seinen Kameraden stets beliebt

Als „wichtigsten Punkt“ für die Auszeichnung nennt Maurer die Kameradschaft. Stadler sei bei allen beliebt gewesen. „Als Mensch hat er ein besonderes Händchen dafür, mit seinen Mitmenschen umzugehen“, betont der Kommandant. Auch zu den Feuerwehrkameraden in Rottach-Egerns Partnergemeinde Kastelruth in Südtirol pflege Stadler Freundschaften. Dem neuen Ehrenkommandanten bescheinigt Maurer Weitsicht und Mut.

nap