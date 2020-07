Rottacher Mehrgenerationenhaus stellt sich auf Corona ein: Begegnung mit Abstand

Nähe schaffen: Das ist das Ziel des Mehrgenerationhauses der Caritas. Und in Zeiten von Corona verboten. Seit das Virus Abstand verlangt, hat das Team einen Spagat zu bewältigen.

Rottach-Egern–Petra Villinger hatte gerade erst die Leitung des Mehrgenerationenhauses übernommen, als Corona alles dichtmachte. Mitte März musste die Einrichtung der Caritas in Rottach-Egern schließen, erst im Juni konnten sich die Türen vorsichtig öffnen. „Wir haben hier die Hochrisikogruppe“, weiß Villinger. Senioren, teils über 80 Jahre alt, die kaum vorsichtig genug sein können. „Aber wir möchten auch weiterhin eine positive Begegnung ermöglichen“, sagt Villinger. Für viele der Besucher ist das Generationenhaus ein Anker geworden. 10 769 Besuche verzeichnet die Einrichtung für das Jahr 2019. Das herzliche Miteinander dort wird sehr geschätzt.

Stellwände beim gemeinsamen Brunch

Doch seit Corona ist alles anders. „Wir versuchen den Spagat“, sagt Villinger. So viel Schutz wie nötig, so viel Nähe wie möglich. Bei den sehr beliebten gemeinsamen Mahlzeiten schirmen Stellwände die Besucher an Zweiertischen voneinander ab. „Manchmal sind wir strenger als die Vorgaben“, erklärt Villinger. Gleichzeitig versuche das Team, dem Bedürfnis nach Nähe nachzukommen. Keine leichte Aufgabe: „Man möchte jemanden auch mal in den Arm nehmen. Das geht nicht.“

Dennoch: Zu einem großen Teil läuft das Programm wieder. Allerdings darf eine Gruppe höchstens zehn Menschen umfassen. Anmeldungen sind jetzt Pflicht. „Leider müssen wir auch Absagen erteilen, das tut uns weh“, berichtet Villinger. Die Räume, vor Corona schon zu klein geworden, reichen jetzt erst recht nicht mehr aus. Um möglichst viel vom Programm wieder anbieten zu können, findet inzwischen auch einiges draußen statt. Eine Ehrenamtliche stellt ein Seegrundstück zur Verfügung, dort wird gesungen. Zum Kreistanz, der viel Freude bereitet, aber Platz braucht, geht es in die Villa Adolphine. „Wir können von Woche zu Woche wieder mehr stattfinden lassen“, erklärt Villinger. Auch Ausflüge soll es bald wieder geben.

Hochbetagten macht Maskenpflicht zu schaffen

Im Generationenhaus herrschen strenge Hygieneregeln. Besucher dürfen nicht mehr hineinspazieren, sondern werden am Eingang von einem Mitglied des Caritas-Teams empfangen. Natürlich gilt Maskenpflicht. Allerdings tun sich gerade Hochbetagte, für die der Schutz besonders wichtig ist, mit dem Tuch über Mund und Nase schwer. Es nimmt ihnen den Atem und die Sicht.

„Das ist alles nicht optimal“, weiß Villinger. Zumal nicht nur die Besucher, sondern auch ein Teil der rund 40 ehrenamtlichen Helfer höheren Alters sind. Ohne die Helfer aber geht nichts. Sie bieten den Löwenanteil des Programms an und übernehmen auch viele Fahrdienste. Mancher Brillenträger hat sich nun aus diesem Dienst verabschiedet, weil wegen der Maske ständig die Gläser beschlagen.

Neue Helfer gesucht

Trotz aller Einschränkungen läuft inzwischen mehr als die Hälfte der Vor-Corona-Angebote wieder. Von Normalität könne man nicht reden, so Villinger. „Aber es ist wieder ein Stück Leben eingekehrt.“ Bald soll es auch wieder Helfertreffen geben, die wegen Corona schon seit März nicht mehr möglich waren. Sie sind auch immer wieder ein guter Zeitpunkt, neue Interessierte zu gewinnen.

Auch das hauptamtliche Team, bestehend aus fünf Frauen, braucht wieder Verstärkung. Gemeinsam arbeitet man daran, die Angebote des Mehrgenerationenhauses auf die Corona-Regeln zuzuschneiden, wie Villinger erklärt: „Die Perspektive ist, dass wir uns darauf einstellen müssen.“

Lesen Sie auch:

Neuer Investor für Seniorenresidenz Wallberg

Mehrgenerationenhaus zieht um