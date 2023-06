Rottacher Modedesignerin verkauft herrschaftliche Villa ‒ auf ganz besondere Weise

Von: Stephen Hank

„Solitär der Superlative“: die 1905 erbaute und später aufwendig sanierte Villa Achalm in Reutlingen. © privat

Auf ungewöhnliche Weise bringt die Rottacher Modedesignerin Ursula Neuhäuser ihre Villa in Reutlingen auf den Markt ‒ als „secret sale“ und mit einem preisgekrönten Exposé.

Rottach-Egern – Ursula Neuhäuser, Jahrgang 1944, geht mit ihrer Geschichte nicht hausieren. Einem Treffen stimmt sie erst nach einigem Zögern zu. „Ich habe hier meine Ruhe gefunden“, sagt die Designerin im Salon ihres stilvoll eingerichteten Hauses in Rottach-Egern. Dass die Öffentlichkeit über einen ausgewählten Kreis hinaus überhaupt von ihren Verkaufsplänen für die Villa Achalm in Reutlingen erfährt, liegt an einem Preis, den die Gmunder Büttenpapierfabrik kürzlich im Rahmen des Unfolded-Festivals vergeben hat. Die Jury kürte ein hochwertiges Exposé für den Verkauf der exklusiven Immobilie zum Gewinner in der Kategorie Business.

Sie galt einst als die „Kaschmirkönigin“

Exklusiv – dieser Begriff zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben von Ursula Neuhäuser. In einfachen Verhältnissen in der Nähe von Reutlingen (Baden-Württemberg) aufgewachsen, stand sie 40 Jahre lang an der Spitze eines der erfolgreichsten Unternehmen in der deutschen Modebranche. Mit Marken wie Dibari, Frapp oder Zaubermasche avancierte sie zur „Kaschmirkönigin“. Eleganz und hochklassige Qualität zeichneten aber nicht nur ihre Kollektionen aus.

Die Modedesignerin Ursula Neuhäuser, hier unterwegs in ihrer Lieblingsstadt Mailand. © privat

Jeder Raum ein Unikat

Als Neuhäuser 1988 zusammen mit ihrem Mann Bernd ein herrschaftliches Gebäude am Fuße des Reutlinger Hausbergs, der Achalm, erwarb und behutsam renovieren ließ, brachte sie all ihre Leidenschaft für Architektur und Interieur-Design mit ein. Die weit gereiste Modemacherin verlieh jedem der neun Zimmer ein eigenes Flair. Möbel aus Italien, Kunst aus Asien, perfekt abgestimmte Stoffe und Farben – jeder Raum geriet zum Unikat. Die Villa Achalm, wie das Anwesen fortan hieß, wurde zum Begriff in Reutlingen. „Wir haben hier tolle Feste gefeiert“, erinnert sich die Eigentümerin.

In Rottach-Egern entstanden viele ihrer Kollektionen

Doch alles hat seine Zeit. Vor sechs Jahren verkaufte sie ihr Unternehmen, im selben Jahr starb unerwartet ihr Mann. „Es war ein schwerer Schlag“, sagt sie. Der Lebensmittelpunkt der Designerin verlagerte sich endgültig an den Tegernsee. „Das Tal ist einfach toll“, findet sie. Hier hatte das Ehepaar schon vor 24 Jahren einen Zweitwohnsitz errichtet, hier entwickelte Neuhäuser zusammen mit ihrem zehnköpfigen Designerteam viele ihrer Kollektionen. Die Villa Achalm besuchte sie nur noch sporadisch. „Dieses Hin und Her war nicht so einfach, auch emotional“, gesteht sie. Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung, das Anwesen zu verkaufen. Schweren Herzens, aber aus Vernunft.

Potenzielle Käufer werden gezielt angesprochen

Nun sollte die Villa samt perfekt abgestimmter Einrichtung nicht einfach so auf den Markt geworfen werden. Die Unternehmerin wünschte sich einen exklusiven Verkauf – einen sogenannten secret sale. „Die Immobilie ist nicht auf dem freien Markt erhältlich, potenzielle Interessenten werden gezielt angesprochen“, berichtet Petra Berger, Rottacher Filialleiterin des Immobilienunternehmens Mr. Lodge. Eigens für den „Solitär der Superlative“, wie die Villa Achalm in der Beschreibung heißt, entwickelte das Unternehmen ein neues Corporate Design fürs Luxussegment. Auch sonst trägt der Verkauf die Handschrift der Designerin. Ein gut 90-seitiges Heft aus hochwertigem Papier dokumentiert die „stilvolle Stille“ und zeigt das Anwesen in all seinen Facetten. „Wohnraum und Kunstwerk zugleich“, charakterisiert eine der Überschriften die Villa Achalm. Den Bewohner erwarte, so heißt es, „ein elegantes Spiel aus Licht und Farben“.

Hochwertig: das Exposé für die Villa Achalm. © Mr. Lodge

Der Bildband mit Goldprägung auf dem Titel ist so exklusiv wie der Käuferkreis selbst. Etwas Vergleichbares hat es selten gegeben. Die aus Branchenexperten bestehende Jury, die für die Gmund Awards im Rahmen des Unfolded-Festivals rund 380 Printprodukte aus aller Welt bewertete, war von der „erstklassigen Gesamtproduktion“ so begeistert, dass sie Mr. Lodge für das Exposé den ersten Preis in der Kategorie Business verlieh. Die Machart, so die Begründung, vermittle in eindrucksvoller Weise die Exklusivität des angebotenen Objekts. „Die angesprochenen Kunden honorieren das“, weiß die Modeschöpferin. „So etwas wirft man nicht einfach in den Papierkorb.“ Letztlich sei ihr der Bildband aber auch ein persönliches Anliegen gewesen: „Er soll ein Andenken an meine letzten Jahre in der Villa sein.“

Den Kaufpreis erfahren Interessierte bei der Besichtigung

Über die Höhe der Auflage („erlesen“) möchte sie ebenso wenig sprechen wie über den Preis, der ihr für die Villa Achalm vorschwebt. Den erfahren Interessierte bei den Führungen durchs Haus, bei denen die Rottacherin stets persönlich mit dabei ist. Der Besuch in Reutlingen gerät immer wieder auch zu einer emotionalen Reise in die Vergangenheit. Allzu viele Interessenten sollten deshalb nicht mehr kommen. „Sonst“, gesteht sie lachend, „verkaufe ich nicht mehr.“

