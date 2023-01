Rottacher Tierheim führt bereits Wartelisten: Das neue Hundehaus ist rappelvoll

Von: Gabi Werner

Teilen

Teamarbeit: Johanna Ecker-Schotte, Sophie Janßen und Isabel Seitz kümmern sich gemeinsam um die Belange des Tierheims in Rottach-Egern. © Privat

Fast drei Jahre hat es gedauert, bis das neue Mehrzweckgebäude des Rottacher Tierheims fertig war. Mit aktuell 14 Hunden ist es mittlerweile rappelvoll. Sogar Wartelisten werden im Tierheim geführt.

Rottach-Egern – Johanna Ecker-Schotte, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal, kann aufatmen. Zumindest was die personelle Ausstattung des Tierheims in den Weissachauen betrifft. Nachdem mit Isabel Seitz bereits Ende vergangenen Jahres eine neue Bereichsleitung für die Tierhäuser gefunden worden war, gibt es nun auch eine Kraft, die sich speziell um die Verwaltung der Einrichtung und die kaufmännischen Angelegenheiten kümmert. Zum 1. Januar hat die 27-jährige Sophia Janßen diesen Job übernommen. Tierbetreuung und Papierkram – „wir haben das jetzt gesplittet“, sagt Ecker-Schotte. Mit dem neuen Team sei nun „eine konstante Besetzung gewährleistet, was die Leitung des Tierheims betrifft“.

Tierheim hat einen Teil der Hunde zur Vermittlung frei gegeben

Und das Team hat offenbar alle Hände voll zu tun. Allein 14 Hunde gilt es derzeit zu betreuen – das neue Hunde- und Mehrzweckgebäude ist damit laut Ecker-Schotte voll ausgelastet. Meistens sind es Tiere, die wegen einer Trennung oder einer Veränderung der Wohn- oder Arbeitssituation abgegeben wurden, oder die nicht artgerecht gehalten und daher sichergestellt wurden. Ein Teil der Hunde konnte laut Ecker-Schotte bereits zur Vermittlung frei gegeben werden, darunter die beiden Französischen Bulldoggen Rosa und Danny. „Die müssen wirklich dringend raus – das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt die Vorsitzende über die beiden Vierbeiner, die schon viel Zeit ihres Lebens im Tierheim verbracht haben.

Tierheim musste zuletzt auch Pensionstiere ablehnen

Weitere Hunde aufnehmen kann das Tierheim derzeit nicht. Wer anfragt, wird bei Bedarf an andere Tierheime weitervermittelt oder kommt auf die Warteliste. „Auch Pensionstiere haben wir zuletzt ablehnen müssen“, berichtet Ecker-Schotte. Dabei wäre der Tierschutzverein als Träger dringend auf die Einnahmen angewiesen. Der Unterhalt für die Hunde sei sehr kostenintensiv, gibt Ecker-Schotte zu bedenken. Die Tiere würden teilweise an Erkrankungen leiden, daher würden hohe Tierarztkosten zu Buche schlagen. „Unsere Mitarbeiter sind alle sehr gefordert“, sagt die Vereinsvorsitzende. Doch die Arbeit im Team spiele sich unter der Leitung von Seitz und Janßen derzeit gut ein. Sie selber könne nun durchschnaufen und sich wieder anderen Tierschutzthemen zuwenden, meint Ecker-Schotte, die sich vor den Neueinstellungen um vieles im Tierheim persönlich kümmern musste.

Als nächstes will der Verein die Räume für die Katzen erweitern

Mit der Fertigstellung des Hundehauses, das eigentlich als Mehrzweckgebäude dient, ist für den Verein ein großer Brocken geschafft. Der nächste wartet aber schon: „Die Kapazitäten für die Katzen sind sehr schnell erschöpft“, teilt Ecker-Schotte mit. Man strebe daher eine Erweiterung der Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes an. „Das ist unser nächstes Projekt“, sagt sie und hofft, dass Tierfreunde das Vorhaben und die Arbeit des Vereins überhaupt mit Spenden unterstützen. Derzeit leben etwa 23 Katzen im Tierheim und warten auf ein neues Zuhause. Darüber hinaus etliche Ziervögel und kleine Nager.

Die zu vermittelnden Tiere sind auf der Homepage zu finden

Wer mit dem Gedanken spielt, ein Tier aufzunehmen, findet auf der Homepage tierheim-rottach.de die zu vermittelnden Tiere. Auch können Interessierte direkt im Tierheim vorbeischauen – derzeit wegen der kursierenden Grippewelle allerdings nur mit vorheriger Terminvereinbarung, wie Ecker-Schotte erklärt.

gab