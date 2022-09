Rund 100 Teilnehmer bei gemeinsamer Jugendplattlerprobe am Tegernsee

Von: Gerti Reichl

Teilen

In der Hirschbergler-Hütte kam der Nachwuchs dreier Trachtenvereine zur gemeinsamen Jugendplattlerprobe zusammen. © Christian Scholle

Zu einer besonderen Veranstaltung kam jetzt der Nachwuchs dreier Trachtenvereine vom Tegernsee zusammen: Die jungen Mitglieder trafen sich zur gemeinsamen Plattlerprobe.

Rottach-Egern – Die Burschen platteln zum Rhythmus der Musik, die Dirndln „drahn“ sich währenddessen im Kreis, ehe sie dann gemeinsam als Pärchen im Walzertakt tanzen – wirklich gelungenes Platteln will gelernt sein. Die Jugendgruppen der drei Rottacher und Kreuther Trachtenvereine Hirschbergler, Wallberger und Leonhardstoana sind auf dem besten Weg, es den erwachsenen Trachtlern nachzumachen. Von Ostern bis September treffen sich die sechs- bis 15-jährigen Mädchen und Buben jeweils wöchentlich und dann für zwei Stunden zur Jugendplattlerprobe, um unter den Fittichen der jeweiligen Jugendleiter die Tänze einzuüben. Vor allem auf Waldfesten, aber auch beim Jugend-Nachmittag aller Trachtenvereine oder bei Heimatabenden zeigen sie dann ihr Können.

Nach zwei Jahren Coronapause: Endlich wieder eine gemeinsame Plattlerprobe

Einmal im Jahr kommen die drei Vereine mit den Jugendgruppen zusammen – so ist es der Brauch. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona war es jetzt wieder soweit. In der Hirschbergler-Hütte an der Wallbergstraße trafen sich rund 100 Teilnehmer zur gemeinsamen Jugendplattlerprobe.

Martin Strillinger, Vorsitzender der Hirschbergler © Christian Scholle

„Alles, was der Jugend Spaß macht, stand auf dem Programm“, beschreibt Hirschbergler-Vorstand Martin Strillinger das Programm. „Es wurde nach Lust und Laune getanzt und geplattelt, ohne festes Programm.“ Offenbar hat die zweistündige „Probe“ dem Nachwuchs ordentlich Spaß gemacht.

Trachtler können sich über Nachwuchsmangel nicht beklagen

Und über Nachwuchsmangel können sich die Trachtenvereine ohnehin nicht beklagen. „Gott sei Dank haben wir wenig Abgänge nach der Coronapause“, sagt Strillinger, der sich dennoch über jeden freut, der sich im Trachtenverein aktiv einbringen möchte.

gr