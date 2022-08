Saisonverlängerung im Warmbad steht auf der Kippe: Rottacher Gemeinderat entscheidet im September über Schließung

Von: Christina Jachert-Maier

Stets gut besucht war zuletzt das Rottacher Warmbad. Es bietet darüber hinaus das einzige Sportbecken im Tegernseer Tal. Darum wollte der Gemeinderat die Saison verlängern. Eine Entscheidung, die noch einmal überdacht wird. Foto: tp © tp

Weil es im Tegernseer Tal kein Hallenbad mehr gibt, hat der Rottacher Gemeinderat beschlossen, die Warmbad-Saison um zwei Wochen zu verlängern. Wegen der Gaskrise steht die Entscheidung auf dem Prüfstand.

Rottach-Egern - Nach der Schließung der Wiesseer Badeparks bietet Rottach in seinem Warmbad das einzige Sportbecken im Tegernseer Tal. Hier trainieren die Wasserretter, können Schulen Schwimmunterricht durchführen. Weil das wichtig ist, hatte der Rottacher Gemeinderat beschlossen, die Warmbad-Saison heuer erstmals um zwei Wochen zu verlängern. Das Bad hat demnach bis zum 25. September geöffnet. Eine Entscheidung, die in Anbetracht der zu erwartenden Gaskrise nun noch einmal überdacht wird.

Verwaltung empfiehlt Schließung zum Ferienende

Wie Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) erklärt, wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 13. September noch einmal mit dem Thema Saisonverlängerung befassen. Eine Empfehlung der Verwaltung liege bereits vor, berichtet Lang. Sie laute: Das Bad soll wie bisher Mitte und nicht Ende September schließen. „Wir werden das vorab auch mit den Rettungsdiensten und den Schulen besprechen“, so Lang.

Temperatur um ein Grad gesenkt

Das Rottacher Warmbad wird ausschließlich mit Gas beheizt. Um Energie zu sparen, hatte die Gemeinde die Wassertemperatur bereits zu Saisonbeginn um ein Grad gesenkt. Im Sportbecken hat das Wasser nun 23 Grad, in den Spaßbecken 27 Grad. Eine sehr moderate Absenkung, wie Lang anmerkt: „Ich war dafür, mit der Temperatur weiter runterzugehen.“

Entscheidung liegt beim Gemeinderat

Angesichts des heißen Sommers gab’s auch keine Beschwerden wegen der kühlen Temperaturen. „Bei der Hitze ist es doch gut, wenn das Wasser ein bisschen frischer ist“, meint Lang. Geschäftsleiter Gerhard Hofmann hatte bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Einsparung durch die reduzierte Temperatur gering ist im Vergleich zu den Kosten einer Saisonverlängerung. Das Wasser in den Becken noch im Herbst auf Temperatur zu halten, fresse viel Energie, machte der Geschäftsleiter deutlich. Zudem dürfte die Besucherzahl nach Ferienende insgesamt gering sein. Argumente, die mit Blick auf die Krise jetzt noch schwerer wiegen, so Lang: „Aber die Entscheidung trifft der Gemeinderat.“