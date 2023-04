Sanierung: Verzögerung beim Falianhaus

Von: Christina Jachert-Maier

Das Falianhaus wird saniert und umgebaut. Im zweiten Obergeschoss entstehen drei Wohnungen. © Thomas Plettenberg

Bei der Sanierung des Falianhauses in Rottach-Egern gibt es Verzögerungen. Der Baustart soll nun im April erfolgen.

Rottach-Egern – Eigentlich hätten die Arbeiten am Rottacher Falianhaus schon beginnen sollen. In dem Gebäude ist die Offene Ganztagsbetreuung der Mittelschule untergebracht. Die Gemeinde lässt es sanieren und baut im derzeit ungenutzten zweiten Obergeschoss drei Wohnungen ein. „Wir haben da eine leichte Verzögerung“, erklärte Geschäftsleiter Gerhard Hofmann im Gemeinderat. Im April sollten die Arbeiten aber beginnen.

Die Offene Ganztagsbetreuung ist bereits ins Schinnerhaus umgezogen, das während der Bauzeit als Übergangsquartier dient. Voraussichtlich könnten die Gruppen im Oktober wieder in ihr saniertes Domizil zurückkehren, meinte Hofmann. Mit der Fertigstellung der Wohnungen sei bis Ende des Jahres zu rechnen. Sie sollen vorzugsweise an Erzieherinnen vergeben werden.

In erster Linie wird das in die Jahre gekommene Falianhaus energetisch saniert. Aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage. Um Raum für moderne Wohnungen zu schaffen, wird das Obergeschoss neu errichtet. Die Kosten für Umbau und Sanierung sind auf 1,7 Millionen Euro kalkuliert. Wie Rathaus-Chef Christian Köck in der Bürgerversammlung mitteilte, wird die PV-Anlage von einem Spender finanziert. Dafür sei die Gemeinde sehr dankbar: „Ich bin froh, dass wir solche Leute in unserer Gemeinde haben.“