Corona-Maßnahmen verschärft: Gemeinde Rottach-Egern lässt Möglichkeiten für virtuelle Sitzungen prüfen

Test- und Maskenpflicht

von Christina Jachert-Maier schließen

In Gmund wurde eine Sitzung des Gemeinderats zum Corona-Hotspot. Gleiches hätte auch in Rottach-Egern passieren können. Jetzt wird dort über virtuelle Sitzungen nachgedacht.

Rottach-Egern – Schluss mit lässig. Schon am Eingang des Seeforums passte Geschäftsleiter Gerhard Hofmann vor der Gemeinderatssitzung alle Teilnehmer, den einzigen Besucher und die Medienvertreter ab. Einlass gab’s nur mit Negativtest, den auch alle vorweisen konnten. Hofmann kontrollierte die Eintragung der Kontaktdaten. Auf einer Info-Tafel war die neue Order zu lesen: Während der gesamten Sitzung herrscht Maskenpflicht, ohne jede Ausnahme. Bei der April-Sitzung war das noch anders gewesen. Es gab keine Testpflicht, die Masken wurden am Sitzplatz beiseitegelegt. So wie in Gmund, wo sich zwölf Gemeinderäte bei einer Sitzung mit Corona infizierten, dazu zwölf Angehörige. Wie berichtet, hat das Landratsamt eine kommunalrechtliche Prüfung veranlasst.

Bürgermeister Köck: „Das hätte uns auch passieren können“

„Wenn wir ehrlich sind: Das hätte bei uns auch passieren können“, erklärte Bürgermeister Christian Köck (CSU) selbstkritisch. Die Ereignisse in Gmund hätten ihn betroffen gemacht. „Das war uns eine Lehre“, meinte Köck. Als Bürgermeister und Sitzungsleiter habe er schleunigst eine Test- und Maskenpflicht verfügt, die schon bei den dem Gemeinderat vorausgegangenen Ausschusssitzungen galt. Mit dem an Corona erkrankten Gmunder Kollegen Alfons Besel habe er telefoniert, er wünsche den Betroffenen alles erdenklich Gute, berichtete Köck. Leider sei in Gmund ein Cluster entstanden. Gemeinsam müsse man versuchen, der Pandemie Herr zu werden, um die Inzidenz endlich nach unten zu bekommen. „Aber mit Schuldzuweisungen werden wir das nicht schaffen. Sondern nur, wenn wir zusammenhalten.“

Geärgert habe er sich über manche Berichte und öffentlichen Kommentare, merkte Köck an. Zum Beispiel zu seiner Aussage, dass er ungern Schnelltests vor der Gemeinderatssitzung durchführen wolle. Gemeint habe er nur, dass die Teilnehmer schon getestet zur Sitzung kommen sollten, auch aus Zeitgründen. „Und vor Ort zu testen, ist ja eigentlich auch schon zu spät.“ Trotzdem hielt Geschäftsleiter Hofmann Schnelltests zur Sitzung parat, die aber nicht zum Einsatz kamen.

Antrag der Grünen zur Maskenpflicht

Erübrigt hatte sich mit dem neuen Kurs der Antrag von Thomas Tomaschek (Grüne), eine Test- und Maskenpflicht einzuführen. Tomaschek hatte schon in der April-Sitzung dazu aufgefordert, die Masken durchgängig zu tragen, war damit jedoch abgeblitzt. Daran zu erinnern, verkniff sich der Grüne. „Die Maßnahmen sind umgesetzt, und es ist gut, dass es passiert“, stellte er lediglich fest.

Es war CSU-Gemeinderätin Anastasia Stadler, die nachfragte, ob wegen Corona nicht auch Hybrid-Sitzungen denkbar seien. Eine Möglichkeit, die der Wiesseer Gemeinderat mit einer Änderung der Geschäftsordnung schon geschaffen hat. Heißt: Ein Teil der Gemeinderäte kann sowohl an öffentlichen als auch an nicht öffentlichen Sitzungen per Live-Stream von Zuhause aus teilnehmen. Stadler sprach als Teil einer nur zur Hälfte bei der Sitzung vertretenen Fraktion: Vier CSU-Gemeinderäte fehlten. Allesamt aus absolut triftigen Gründen und nicht etwa wegen der neuen Testpflicht, wie Köck versicherte.

Für Hybrid-Sitzung ist Zwei-Drittel-Mehrheit nötig

Tatsächlich, so der Bürgermeister, prüfe die Verwaltung derzeit die Durchführung von Hybridsitzungen. Der Aufwand sei aber beträchtlich und auch mit Kosten verbunden. Zum einen brauche es eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Gemeinderats, zum anderen die technischen Voraussetzungen. Bei den nicht öffentlichen Sitzungen müsse gewährleistet sein, dass die Vertraulichkeit gegeben ist. Es dürften sich keine Familienmitglieder oder andere im Raum befinden. Schließlich gehe es oft um sehr sensible Dinge wie Auftragsvergaben oder Personalangelegenheiten. „Die Präsenzform ist da immer noch das Sicherste“, meinte Köck. Um alle Rechtsfragen zu klären, werde sich die Verwaltung Rat beim Landratsamt und Experten holen.