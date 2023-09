Schlappe für Usmanow-Ermittler: Durchsuchung von Münchner Anwaltskanzlei war rechtswidrig

Von: Klaus Wiendl

Teilen

Auch in Rottach-Egern hatte ein Großaufgebot der Polizei Immobilien durchsucht, die Alischer Usmanow zugeschrieben werden. © Archiv tp

Im Zuge der Ermittlungen gegen den Oligarchen Alischer Usmanow wurde eine Müncher Anwaltskanzlei durchsucht. Dies sei rechtswidrig gewesen, heißt es nun in einem Gerichtsbeschluss.

Rottach-Egern/Frankfurt – Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Oligarchen Alischer Usmanow (69) wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Deshalb hatten Ermittler im Februar Räume einer der Münchner Anwaltskanzleien durchsucht, die Usmanow vertreten. Dies sei rechtswidrig gewesen, heißt es nun in einem Gerichtsbeschluss. Usmanow selbst bestreitet alle Vorwürfe.

Seit Kriegsbeginn auf der Sanktionsliste

Seit Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 steht der russisch-usbekische Milliardär Usmanow auf der EU-Sanktionsliste. Er darf weder mit der EU Geschäfte machen noch in sie einreisen. Die Villa in Rottach-Egern, seinen Ferienwohnsitz am Tegernsee, darf er weder nutzen noch vermieten. Vor fast einem Jahr, am 21. September 2022, durchsuchte ein Polizei-Großaufgebot die Immobilien, die ihm Ermittler zuschreiben. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt seitdem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Die Kollegen in Frankfurt hegen den Verdacht der Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Diese Vorwürfe weist Usmanow zurück, er habe seine Steuern in Russland beglichen. Deshalb sei er wegen des deutsch-russischen Doppelbesteuerungsabkommens auch zu keinen Abgaben an den deutschen Fiskus verpflichtet. Um diesen Beschuldigungen zu begegnen, heuerte Usmanow eine Reihe von Anwälten in Deutschland an, drei davon mit Kanzleien in München. Auch die Kanzlei Gauweiler & Partner vertritt die Interessen Usmanows. Welche dieser Kanzleien am 27. Februar selbst Ziel von Ermittlungen der Frankfurter Fahnder wurden, ist bislang nicht bekannt. Nach Medienberichten soll es um eine Honorar-Vorauszahlung an Münchner Anwälte in Höhe von 100 000 Euro gehen.

Zahlungsfluss rief Ermittler auf den Plan

Verdacht schöpften die Ermittler mit Blick auf den Zahlungsfluss des Geldes. Dieses sei von einer Moskauer Anwaltskanzlei auf ein deutsches Konto überwiesen worden. Dies aber hätte die Kanzlei bei der Deutschen Bundesbank anzeigen müssen, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft gegenüber dem Hessischen Rundfunk (HR).

Untersucht wurden die Räume der Kanzlei, um „Beweismittel zur Zahlungsabwicklung sicherzustellen“, zitiert der HR den Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. Dies sei rechtswidrig gewesen, entschied nun das Frankfurter Landgericht. Rechtsstaatliche Grundsätze seien missachtet worden. Die Richter sahen keinen Anfangsverdacht einer Geldwäsche durch Usmanows Anwälte. Anwaltliche Leistungen fielen nicht unter die Sanktionslisten, da jeder das Recht habe, sich effektiv verteidigen zu lassen.

Ermittlungen werden fortgesetzt

Berichten zufolge erklärte Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU), es sei in „unserem Rechtsstaat nicht ungewöhnlich, dass es zu unterschiedlichen Bewertungen zwischen Ermittlern und Gericht kommt“. Der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zufolge hat das Urteil keinen Einfluss auf künftige Ermittlungen. Sie laufen in Frankfurt weiter, wie auch in München. „Wir führen unserer Ermittlungsverfahren in eigener Verantwortung weiter“, erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II auf Nachfrage. kw