Was wird jetzt aus dem Rottacher Postamt?

Was wird aus dem Rottacher „Postamt“ neben dem Rathaus? Die Schließungswelle der Postbank ist in vollem Gange, heute gehen in dem Gebäude an der Nördlichen Hauptstraße die Lichter aus.

Rottach-Egern – Bürgermeister Christian Köck (CSU) ist ziemlich sauer: „Ich warte bis heute auf eine Erklärung von der Post-AG, bisher hat sich niemand bei mir im Rathaus persönlich gemeldet und mich informiert.“ Er habe in seinem Urlaub über Dritte und aus der Zeitung erfahren, was da auf den Ort zukomme. „Ein schäbiges Verhalten“, findet Köck. Fakt ist: Heute Abend gehen an der Nördlichen Hauptstraße 11 die Lichter aus. Das Rottacher „Postamt“ ist damit Geschichte.

Ende Oktober, parallel zur Schließung von Postbank-Filiale und Postagentur in Tegernsee in einem Aufwasch mit der Schließung von Schreibwaren Köstler, hatte die Postbank in einer Pressemitteilung angekündigt, sich auch aus Rottach-Egern zurückzuziehen.

Filiale hat sich nicht gerechnet

Deren Sprecherin Iris Laduch-Reichelt erläutert jetzt auf Nachfrage die Gründe. Wie alle Banken beobachte auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern. „Auch wenn es auf den ersten Blick anders scheint, rechnet sich eine Filiale nicht überall“, so die Sprecherin. Die Überprüfung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit hätte ergeben, „dass wir diese Filiale nicht mehr kostendeckend betreiben können“. Das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen, wie dem Verkauf von Briefmarken oder der Annahme von Paketsendungen, und wertschaffendem Neugeschäft bei Bankprodukten müsse stimmen.“ In Rottach-Egern war dies offenbar nicht mehr der Fall.

Während Tegernsee weiter auf eine Neueröffnung wartet, wurde in Rottach-Egern zumindest bei Edeka ein Schalter eingerichtet, um rechtzeitig zum Weihnachtsandrang Post- und Paketdienstleistungen abwickeln zu können. Mit Bargeld können sich Postbankkunden am Geldautomaten der Deutschen Bank in Tegernsee oder im Cashback-Verfahren bei dm oder Aldi eindecken. Was die drei Mitarbeiter betrifft, so seien diese als Beamte von der Deutschen Post an die Postbank „ausgeliehen“ gewesen. Sie kehren laut der Postbank-Sprecherin zu ihrem Arbeitgeber zurück. Offenbar stehen zwei bereits bei Edeka am Schalter.

Haus steht unter Denkmalschutz

Was wird aus dem Gebäude, das nach einem Entwurf der Oberpostdirektion München 1935 erweitert wurde und mit seinem großen, von August Brandes im Jahr 1926 geschaffenen Wandgemälde im Giebelfeld unter Denkmalschutz steht? Rathauschef Köck weiß, dass auch Besitzer Hermann Elmering von den Schließungsplänen seiner Mieterin, der Postbank, überrascht wurde. Er werde zeitnah das Gespräch mit ihm suchen, um die Zukunftspläne zu erörtern.

Wird sich der Unternehmer, der in den 90er-Jahren auch im Aufsichtsrat von Thyssen Krupp Elevators saß, in dieser Zeit mehrere Postgebäude im Tegernseer Tal und Bad Tölz kaufte und später wieder verkaufte, jetzt auch von seinem Rottacher Komplex trennen? „Das gesamte Areal hat angesichts heutiger Immobilienpreise einen stolzen Wert“, glaubt Köck. Es müsse eine gute Lösung gefunden werden, „schließlich handelt es sich um eine zentrale Lage im Ort, direkt neben dem Rathaus und der Tourist-Info. Eine vernünftige Lösung ist für uns als Tourismusort wichtig“ Am Dienstagabend, nach der öffentlichen Tagesordnung, wollte Köck die Zukunft des Areals im Gemeinderat zum Thema machen. „Wir werden prüfen, ob für uns ein Verwendungszweck besteht.“

Dass viele Bürger sauer sind, könne er verstehen. „Auch wir wissen bis heute nicht, was eigentlich mit unseren Postfächern wird.“

gr