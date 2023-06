Rottach-Egern: Schwimmteich am Bartlmäweg - Wer traf die Entscheidung gegen den Abriss?

Von: Alexandra Korimorth

Stein des Anstoßes: der Schwimmteich, der am Bartlmäweg hinter diesem Zaun gebaut und nicht beseitigt wurde - trotz entsprechender Gerichtsurteile. © Thomas Plettenberg

Dafür, dass für den Schwimmteich am Rottacher Bartlmäweg keine Beseitigungsanordnung erlassen wurde, schieben sich Landratsamt und Regierung gegenseitig die Verantwortung zu.

Rottach-Egern – Wer trägt die Verantwortung dafür, dass für den rechtswidrig errichteten Schwimmteich im Rottacher Bartlmäweg keine Beseitigungsanordnung erlassen wurde? Landratsamt und Regierung von Oberbayern schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu – und weisen Vorwürfe aus dem Rottacher Gemeinderat, es seien persönliche Netzwerke des Bauwerbers im Spiel, zurück.

Wie gestern berichtet, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, eine Verpflichtungsklage gegen den Freistaat Bayern einzureichen. Denn das Kreisbauamt hat nach zwei rechtskräftigen Urteilen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bis dato gegenüber dem prominenten und vermögenden Bauherrn noch keine Beseitigungsanordnung für dessen gewaltigen Gartenteich erlassen.

Landratsamt verweist auf Regierung: „Bauaufsichtlich nicht einschreiten“

Auf Nachfrage unserer Zeitung schildert das Landratsamt den Hergang. Die Behörde habe, so stellvertretende Pressesprecherin Sabine Kirchmair, zu Beginn des Verfahrens den Bau des Schwimmteichs eingestellt, weil nach Auffassung des Staatlichen Bauamts aufgrund der Größe des Objekts eine Baugenehmigung erforderlich gewesen wäre. Nachdem der Bauherr nachträglich einen Bauantrag eingereicht hatte und es sich „hinsichtlich der Abgrenzung Innen-/Außenbereich hier um einen echten Grenzfall handelt“, wurde die Regierung von Oberbayern als höhere Bauaufsichtsbehörde eingebunden. „Diese gelangte zu der Einschätzung, dass das Vorhaben noch dem Innenbereich zuzurechnen ist, sodass das Landratsamt auf dieser Grundlage die Genehmigung unter Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens erteilte“, erläutert Kirchmair.

Dass das Landratsamt nach den beiden Gerichtsurteilen dem prominenten Bauherrn nicht schon längst eine Beseitigungsanordnung zugestellt hat, begründet die Behörde mit der hierarchischen Zuständigkeit und Weisungsgebundenheit: „Die Landratsämter werden von der Regierung von Oberbayern beziehungsweise von der dort angesiedelten Prozessvertretung in Gerichtsverfahren vertreten. Während der Verhandlung sagte der Vertreter, dass der Freistaat – also auch das Staatliche Bauamt am Landratsamt – bauaufsichtlich nicht einschreiten werde.“

Regierung verweist aufs Landratsamt: „Erklärung mit Behörde abgestimmt“

Warum diese Aussage so getroffen wurde, vermag das Landratsamt nicht zu sagen. Es verweist an die Regierung – und diese wiederum zurück ans Landratsamt. „Für die Entscheidung über bauaufsichtliche Beseitigungsanordnungen sind ausschließlich die unteren Bauaufsichtsbehörden zuständig, im Fall von Bauvorhaben in der Gemeinde Rottach-Egern also das Landratsamt Miesbach“, stellt Wolfgang Rupp, Presseprecher der Regierung von Oberbayern, klar. Er bestätigt, dass die Regierung die Prozessführung vor dem Verwaltungsgericht fürs Landratsamt übernommen hat. „Die Rolle der Regierung ist insoweit auf die Prozessführung beschränkt und vergleichbar mit der eines Rechtsanwalts“, erläutert er. „Die Erklärungen, die unsere Prozessvertretung im gerichtlichen Verfahren für die Beklagtenseite abgibt, sind dementsprechend inhaltlich stets mit der jeweiligen Behörde, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat, abgestimmt.“

Gegen die in der Gemeinderatssitzung erhobenen Vorwürfe der „Inanspruchnahme persönlicher Netzwerke des Bauwerbers“, der sich den ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter (CSU) als Rechtsbeistand ins Boot geholt hatte, verwehrt sich Rupp deutlich: „Etwaige Unterstellungen, wonach die Prozessvertretung der Regierung unter sachfremden Erwägungen erfolgt sei, weisen wir zurück.“ Alle Erklärungen des Prozessvertreters seien mit dem Landratsamt abgestimmt gewesen.

Begründung des Landratsamts: „Ermessensausübung im Einzelfall“

In Miesbach wiederum stellt Kirchmair klar, dass sich staatliche Unterbehörden wie das Landratsamt an Bewertungen von staatlichen Oberbehörden wie der Regierung von Oberbayern gebunden fühlen und dass der Vertreter der Regierung die Aussage bezüglich der Unterlassung der Beseitigungsanordnung getätigt habe. Was den Vorwurf des „Aussitzens“ angeht, sei anzumerken, dass „entgegen der offensichtlichen Auffassung der Gemeinde kein Automatismus besteht, wonach jede rechtswidrig errichtete Anlage zu beseitigen ist“. Auch den Vorwurf, dass die Behörde zwei rechtskräftige Urteile nicht umsetzt und damit unrechtmäßig handle und dem Ruf der Verwaltung und des Rechtssystems schade, kontert das Landratsamt: „Das Vorgehen von Regierung und Landratsamt ist nicht unrechtmäßig, sondern Ergebnis einer pflichtgemäßen Ermessensausübung im Einzelfall. Der baurechtlich sehr erfahrene Vertreter der Regierung vertritt das Landratsamt seit vielen Jahren erfolgreich vor Gericht.“

Dessen „rechtlich fundierter Einschätzung“ schließt sich auch Landrat Olaf von Löwis (CSU) an. Ihm hatte man in der Sitzung Rückgratlosigkeit unterstellt. Löwis: „Die Gemeinde hat sich bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet, aber ich vertraue hier voll auf die Fachkompetenz meines Bauamts.“ ak

