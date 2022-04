Seeperle-Grundstück in Rottach-Egern: Noch immer keine Baugenehmigung fürs Luxushotel

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Unschöne Brache an der Rottacher Seestraße: Die Zech Group wartet noch auf die Genehmigung für den Bau des geplanten Luxushotels. © Thomas Plettenberg

Noch immer ist nichts passiert auf dem Seeperle-Grundstück in Rottach-Egern. Der Start der Arbeiten für das geplante Hotel hat sich verschoben. Der Bauherr bleibt dennoch zuversichtlich.

Rottach-Egern – Auf der Brache schiebt sich der Löwenzahn durch den Kies. Wäre alles so gegangen wie vom Investor erhofft, würden an dieser Stelle jetzt Bagger sehr tief graben. Bekanntlich plant die Bremer Zech Group auf dem Seeperle-Grundstück an der Rottacher Seestraße ein Fünf-Sterne-Wellnesshotel mit 61 Zimmern und Maisonette-Suites über zwei Etagen. Der Neubau mit Tiefgarage soll sich in die Severin’s-Kette der Zech Group einfügen. Es bestehen bereits zwei renommierte Häuser, auf Sylt und in Lech.

Seeperle: Bei Planungsdetails musste noch nachgearbeitet werden

Für die Rottacher Niederlassung fehlt noch immer die Baugenehmigung. „Es gab noch Punkte, die nachzuarbeiten waren“, erklärt Unternehmenssprecher Holger Römer. Es geht um die Bewilligung einer Tektur, also einer Veränderung der ursprünglichen Planung. Unternehmer Kurt Zech hatte der Projektgesellschaft von Rainer Leidecker und Ernst Tengelmann zwar ein fertig entwickeltes und genehmigtes Projekt abgekauft, feilte dann aber kräftig am Entwurf. Der Rottacher Gemeinderat gab der Tektur bereits vor einem Jahr sein Okay. Doch das Landratsamt als Genehmigungsbehörde forderte vor allem wegen der Hochwasserproblematik Nachbesserungen. Die Grundzüge der Planung seien aber davon nicht berührt, versichert Römer: „Da geht’s nur um Details.“

Bauherr will trotz Verzögerungen an Eröffnungstermin festhalten

Sobald der Genehmigungsbescheid eintreffe, werde der Bau beginnen, versichert Römer: „Die Firmen stehen in den Startlöchern.“ Das Unternehmen versuche trotz der Verzögerung, am Eröffnungstermin Ende 2023 festzuhalten. Dies hänge aber davon ab, wie schnell die Genehmigung nun eintreffe.

Baustelle soll Nachbarn so wenig wie möglich belasten

Aller Voraussicht nach wird der Aushub in den Beginn der Sommersaison fallen. Dass die Erdbewegungen und die zugehörigen Lkw-Fahrten für die umliegenden Betriebe in der Seestraße vor allem in der Hauptsaison eine große Belastung bedeuten, ist dem Unternehmen bewusst. „Aber wir bauen meist mitten in der Stadt und haben in diesem Bereich viel Erfahrung“, versichert Zech. Der Zech Group sei daran gelegen, die Nachbarn so wenig wie möglich zu belasten.

jm