Rottach-Egern: Anlieger verhindern Nachtbaustelle - „Existenzbedrohendes Damoklesschwert“

Von: Jonas Napiletzki

Nur tagsüber erlaubt: die Arbeiten an der Rottacher Seestraße fürs Hotel Severin’s. Die Genehmigung für eine Nachtbaustelle hat der Ortsplanungsausschuss der Tiefbaufirma versagt. © Thomas Plettenberg

Zwischen Urlaubern und Anwohnern arbeitet eines der größten deutschen Bauunternehmen an einem neuen Fünf-Sterne-Hotel, dem Severin’s in Rottach-Egern. Wo erst gute Laune herrschte, drohte zuletzt eine Nachtbaustelle – bis sich die Nachbarn wehrten.

Rottach-Egern – Eine Info-Website nur für Anwohner und ein direkter Draht nach Bremen – falls es mal Beschwerden gibt. Mit diesen Versprechen hat die Zech Group im April viele Bürger überzeugt. Das Bauunternehmen, das an Stelle der früheren Seeperle das Fünf-Sterne-Hotel Severin’s baut, bemühte sich um gute Nachbarschaft in Rottach-Egern.

Nun, vier Monate später, bröckelt die Kommunikation – und damit das Vertrauen. Ohne Anwohner zu informieren, hatte die ausführende Baufirma die Erlaubnis für eine Nachtbaustelle ersucht – und vom Landratsamt eine Genehmigung erhalten. Dass diese Zusage nun doch nicht gilt, geht auch auf den Protest erboster Nachbarn zurück.

Eine derer, die sich gegen die Nachtbaustelle positioniert hatte, ist Daniela Maier vom benachbarten Hotel Maier zum Kirschner. Sie spricht von einem „existenzbedrohenden Damoklesschwert“ und vermisst die Transparenz der Baufirma. Die Kommunikation habe anfangs gut funktioniert, in dieser Sache aber gar nicht stattgefunden. Erst von der Gemeinde habe sie erfahren, dass das Landratsamt eine Nachtbaustelle genehmigt habe, sagt Maier.

Erteilte Freigabe des Landratsamts „rechtlich nicht möglich“

Eine Sprecherin des Landratsamts bestätigt, die dort angesiedelte Immissionsschutzbehörde habe eine Freigabe für die Arbeiten erteilt. Dass diese Freigabe nicht ausreichend war, da eine Genehmigung der Gemeinde fehlte, fiel jedoch erst später auf.

So sei die Immissionsschutzbehörde zwar für den Vollzug der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) zuständig – nicht aber für die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Für genau diese sei eine Ausnahmegenehmigung der Gemeinde erforderlich – was laut der Sprecherin sowohl der Antragsteller als auch die Immissionsschutzbehörde und die Gemeinde übersehen hatten. Ein Jurist des Landratsamts und das Rottacher Bauamt stellten das bei einer erneuten Prüfung fest, die „auch wegen der völlig nachvollziehbaren Beschwerden der benachbarten Tourismus-Betriebe“ angestoßen wurde. Das Ergebnis der Prüfung: Die Freigabe allein durch die Immissionsschutzbehörde sei „rechtlich nicht möglich“. Daraufhin landete ein Dringlichkeitsantrag im Rottacher Ortsplanungsausschuss, der am Mittwoch beschied, dass es keine Nachtbaustelle geben wird. „Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt“, sagt Bauamtsleiterin Tanja Butz.

Bauunternehmen: Nachtbaustelle „extrem leise“

Was aber ist aus der guten Nachbarschaft geworden? Holger Römer, Sprecher der Zech Group, sagt: „Das ist unglücklich gelaufen.“ Der Antrag für die Nachtbaustelle sei von einer Spezialtiefbaufirma gestellt worden – ohne sein Wissen schon für Ende Juli. Durch Verzögerungen in der Baustelle wäre die Nachtarbeit aber „voraussichtlich erst ab September“ nötig geworden. Hintergrund der Verzögerung ist laut Römer das Erdreich: Viel Stahlbeton steckt darin; auch die Injektionslanzen lassen sich schwer setzen. Die Nachtarbeit indes wäre „extrem leise“, sagt Römer. Er spricht von 45 Dezibel, eine Geräusch-Einhausung noch nicht abgezogen. Hilfreich wären die Nachtschichten, um ein Trocknen des Silikats zwischen den Tagen zu verhindern, erklärt der Sprecher. Das Arbeiten „nass in nass“ in der Nacht wäre ideal, meint Römer.

Gerhard Hofmann, Geschäftsleiter der Gemeinde, sieht das anders. Zwar lägen Emissionen „in der Natur der Baustelle“. Aber: „Wir müssen unsere Gästehäuser so gut wie möglich schützen.“ nap

