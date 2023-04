Seniorenresidenz Wallberg: Antrag macht den Gemeinderat fassungslos

Von: Alexandra Korimorth

Bürgermeister und Ortsplanungsausschuss waren fassungslos: Der Bauantrag, den die neuen Eigentümer für die Seniorenresidenz Wallberg vorlegten, entsprach so gar nicht den Vereinbarungen. Von Personalzimmern und Tiefgarage keine Spur. Der Antrag wurde abgelehnt.

Rottach-Egern – Eigentlich sollten der Antrag auf Abbruch und Neubau der Seniorenresidenz Wallberg und der positive Bescheid durch den Rottacher Ortsplanungsausschuss nur noch Formsache sein. Oft und über eine lange Zeit hinweg hatten sich Verwaltung und Gemeinderat inklusive Ausschussgremien mit den Plänen des neuen Eigentümers, des Immobilienentwicklers Carestone aus Hannover, und dem Konzept des künftigen Betreibers, der Auvictum-Gruppe, beschäftigt. Man hatte beraten, verhandelt, sich geeinigt, einen Bebauungsplan aufgestellt und einen städtebaulichen Vertrag geschlossen.

Keine Personalzimmer eingeplant

In der Sitzung des Ortsplanungsausschusses am Mittwoch jedoch platzte mit dem Antrag eine Bombe und damit die mühsam erarbeitete Übereinkunft. Der Immobilienentwickler legte zwar – wie vereinbart – die Planung für den Bau der drei vierstöckigen Baukörper mit einem Verbindungsgang und insgesamt 156 Zimmern vor, allerdings ohne die Personalzimmer im Dachgeschoss und ohne Tiefgarage. Obendrein wurde der Antrag eingereicht, ohne die massiven Änderungen in irgendeiner Weise zu erläutern.

„Dort, wo ein Großteil der Belegschaft hätte wohnen sollen, ist das Dach nicht ausgebaut oder es befinden sich jetzt Technikräume, ein Aufenthaltsraum für den Hausmeister, ein Raum für die Spielgruppe und einer für eine Pflegegruppe darin. Und das, obwohl der Antragsteller ja gerade mit Personalwohnungen geworben hat, um so hoch bauen zu dürfen“, erklärte Bauamtsleiter in Tanja Butz konsterniert. Die Gremiumsmitglieder, allen voran Bürgermeister Christian Köck (CSU), konnten es kaum glauben: „Das überrascht mich jetzt“, sagte Köck.

„Da kommt man sich doch verarscht vor“

Noch ehe der Rathaus-Chef an die ursprüngliche Präsentation im Gemeinderat inklusive des „Referats über die Wichtigkeit der Personalunterbringung“ sowie die Diskussionen über Schaffung von lichten Wohnungen mit Lebensqualität erinnerte, fanden die Gemeinderäte deutliche Worte. „Die Personalwohnungen waren die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt so hoch bauen dürfen. Oder bin ich jetzt irr? Da kommt man sich doch verarscht vor“, wetterte Florian Baier (CSU). Thomas Tomaschek (Grüne), der grundsätzlich froh war, dass der Bauantrag endlich auf dem Tisch lag, fühlte sich über den Tisch gezogen.

Gültigkeit des städtebaulichen Vertrags steht in Frage

Gabriele Schultes-Jaskolla (FWG) fand das Vorgehen „krass“, vermutete aber, dass die hohen Kosten für die Tiefgarage der Grund dafür sind, warum sie ersatzlos gestrichen wurde und die Technikräume jetzt im Dachgeschoss untergekommen sind. Sie bezweifelte, dass die insgesamt 17 ausgewiesenen Stellplätze – teils auf eigenem, teils auf Nachbargrund – ausreichen. Sie forderte, den städtebaulichen Vertrag auf seine Gültigkeit prüfen zu lassen: „Der wurde auf planerischer Basis geschlossen. Wenn die Planungen nicht eingehalten werden, ist der städtebauliche Vertrag auch nicht mehr gültig, oder?“.

Hermann Ulbricht (FWG) unterstützte den Vorschlag Köcks, dass der Antragsteller noch einmal in den Gemeinderat kommen und die Pläne erklären möge. Mittlerweile sei so viel Zeit ins Land gegangen, da käme es darauf auch nicht mehr an. Das Genehmigungsverfahren am Landratsamt und die Ertüchtigung der Straße durch die Gemeinde würden ohnehin noch Zeit in Anspruch nehmen.

Bauantrag abgelehnt

Die Bauamtsleiterin warnte indes davor, die Acht-Wochen-Frist, nach der Bauanträge automatisch als genehmigt gelten, nicht verstreichen zu lassen, sondern den Bauantrag mit Blick auf die Abweichungen abzulehnen. Der Ausschuss folgte dem geschlossen. Nichtsdestotrotz wollte der Rathaus-Chef klargestellt wissen, dass das Tegernseer Tal diese Einrichtung dringend brauche. „Wir haben einige Senioreneinrichtungen verloren und werden künftig noch weitere einbüßen“, sagte er, ohne ins Detail zu gehen.