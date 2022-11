Sepp Kandlinger: Ein begnadeter Musikant wird 80

Von: Klaus Wiendl

Sein Herz schlägt für die Blasmusik: Sepp Kandlinger aus Rottach-Egern. © tp

Als begnadeter Musikant war er gefragt in aller Welt. Doch sein Daheim war und ist der Tegernsee, sein Herz schlägt für die Blasmusik. Heute wird Sepp Kandlinger 80 Jahre alt.

Rottach-Egern – Gratulanten müssen damit rechnen, dass der Jubilar jeglichem Rummel um seine Person aus dem Weg geht. Zum Feiern hätte Sepp Kandlinger aus Rottach-Egern durchaus Anlass: Der begnadete Musikant hat an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Im Sonnenmoos aufgewachsen, wurde der Ruappn Sepp, wie man ihn nennt, zunächst Zimmermann. Doch die Musik hatte es ihm mehr angetan. Schon in jungen Jahren unterrichtete er an der Rottacher Musikschule, die von Karl Edelmann mit kleinen Blasmusikgruppen aufgebaut wurde, bereits als Bub spielte er Zither beim Reiter Hansl. Mit 21 Jahren zog es Sepp Kandlinger zum Studium eines Blechblasinstruments nach München. Sein Posaunenlehrer ebnete ihm auch den Weg zur Klassik, mit Engagements beim Sinfonieorchester Kurt Graunke. Doch Kandlingers Herz schlug für die Blasmusik.

Er brachte die Rottacher Blasmusik auf Vordermann

Seine musikalische Praxis erlernte er bei der Blaskapelle von Martl Felbinger, der dringend einen Posaunisten für die Mathäser-Bierhallen suchte. Kandlinger kam gut an. Seine Gage waren „unheimliche 1400 Mark, das war damals viel Geld“, erinnert sich der Rottacher. Die Volksmusikabende wurden immer mehr, Kandlinger war gefragt wie kaum ein Musiker. „Dann wurde ich ins kalte Wasser geschmissen.“

Denn die Rottacher Blasmusik brauchte dringend einen neuen Kapellmeister. Der Ruappn Sepp, damals 23, sollte sie auf Vordermann bringen. 36 Jahre dirigierte er sie, ehe er den Stab an den jetzigen Leiter Hans Weber weiterreichte, der bei ihm gelernt hatte. „Es freut mich, dass die Rottacher Blasmusik inzwischen so einen guten Ruf hat“, betont Kandlinger, der von 1971 bis 1981 auch die Blaskapelle Bad Wiessee leitete.

Aufnahmen mit Thomas Wendlinger und Hilde Ott

Dennoch wollte der Rottacher hinaus in die Welt. 1970 ereilte ihn der Ruf, bei der Expo in Osaka aufzuspielen. Ein halbes Jahr hielt er es dort in Japan aus. „Das war einfach zu verlockend, da kommst ja sonst nimmer hin“, schwärmt Kandlinger noch heute. 2015 und 2016 spielte er wieder in Asien auf, jeweils mit seinen Rottacher Musikanten in der Deutschen Botschaft in Peking zum Jahrestag der deutschen Einheit. Unvergesslich sind Kandlinger die Studioaufnahmen mit Thomas Wendlinger und seinen Schrammeln sowie Jodlerin Hilde Ott in den 70er- und 80er-Jahren.

30 Jahre wurden es auch, in denen Kandlinger zum Starkbieranstich und Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg aufspielte, „noch unter Emil Vierlinger als Moderator“. Genauso lange gehörten die Auftritte seiner Rottacher Musikanten zum festen Ritual der CSU-Klausurtagung in Wildbad Kreuth. Rückblickend resümiert Kandlinger kurz und knapp: „Es war viel Glück dabei, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenzulernen.“

Ein Fürstreiter für die Heimat

Der Rottacher hat auch noch eine andere Seite: als Einheimischer, der um den Erhalt seiner Heimat kämpft. Auch mit kritischen Leserbriefen zur Arbeit des Gemeinderats. 2013 wurde ihm zu seiner Überraschung dennoch die Bürgermedaille durch den damaligen Bürgermeister Franz Hafner ans Revers geheftet. Da der Rathauschef wusste, dass Kandlinger Ehrungen nicht mag, engagierte er die Rottacher Musi zur Umrahmung der Bürgerversammlung. Einmal auf dem Podium, gab es für den Dirigenten kein Entrinnen. „Mit seiner Musik hat er immer nur Freude bereitet“, würdigte Hafner damals. Daran dürfte sich bis heute nichts geändert haben, wenn Sepp Kandlinger zu einem seiner Instrumente greift.