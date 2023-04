„Sicherheit vor Rendite“: Vorstand erklärt, wie Stiftungen Geld erwirtschaften

Von: Sebastian Grauvogl

Beginn einer Erfolgsgeschichte: Mäzen Hubertus Altgelt (r.) und der spätere Stiftungsvorstand Anton Lentner. © Thomas Plettenberg

Jeweils einen Jahrestag feiern heuer die Landes- und die Hubertus-Altgelt-Stiftung. Im Interview erklärt Vorstand Anton Lentner unter anderem, wie sie ihre Erträge erwirtschaften.

Tegernseer Tal – Zwei Stiftungen, zwei Jahrestage: Am 2. April vor 30 Jahren ist Elsa Landes verstorben, am 18. April dieses Jahres hätte Hubertus Altgelt seinen 90. Geburtstag gefeiert. Beide früheren Mitbürger haben über die von ihnen initiierten Stiftungen posthum viel Gutes getan – in Rottach-Egern (Elsa-und-Karl-Landes-Stiftung) sowie im gesamten Landkreis Miesbach (Hubertus-Altgelt-Stiftung). Jeweils von Anfang an begleitet hat die beiden Stiftungen der Rottacher Steuerberater und Rechtsanwalt Anton Lentner. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er, wie wichtig die Stiftungen auch heute noch sind und wie es trotz der Turbulenzen auf den Kapitalmärkten in den vergangenen Jahren gelungen ist, stets ausreichend Erträge für mildtätige Zwecke zu generieren.

Herr Lentner, als Stiftungsvorstand verwalten Sie Vermögen in Millionenhöhe. Warum ist es trotzdem keine Selbstverständlichkeit, damit Jahr für Jahr viel Gutes zu tun?

Anton Lentner: Weil wir den Grundstock der Stiftungen nicht antasten dürfen. Sämtliche Spenden und Zuschüsse, die wir verteilen, wurden vorher als Erträge erwirtschaftet.

In Zeiten niedriger Zinsen keine leichte Aufgabe, oder?

Anton Lentner: Die Herausforderungen sind auf jeden Fall gestiegen. Zumal wir das Geld ja auch nicht einfach in meist noch höher verzinste Aktienfonds investieren dürfen. Sicherheit vor Rendite, lautet hier die Anforderung. Dennoch ist es heute etwas leichter geworden, Kapitalerträge zu generieren.

Warum?

Anton Lentner: Früher war es nur erlaubt, so genannte mündelsichere Papiere zu wählen, beispielsweise Pfandbriefe oder Staatsanleihen. Mittlerweile können wir uns auch auf den Kapitalmärkten umschauen. Mit einem gesunden Mix aus langjährigen und damit festverzinsten Anlagen sowie Immobilieninvestments ist es uns gelungen, auch in den vergangenen Jahren eine jährliche Rendite von drei bis vier Prozent zu erwirtschaften. Den Erfolg sieht man dann natürlich auch in der Summe unserer Ausschüttungen.

Wie hoch lagen die denn?

Anton Lentner: Bei der 1994 gegründeten Landes-Stiftung haben wir im Dezember die Millionen-Marke geknackt, was uns sehr freut. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir hier dem Stiftungszweck entsprechend auf Begünstigte in der Gemeinde Rottach-Egern beschränkt sind. Bei der Altgelt-Stiftung liegen wir wegen des deutlich größeren Vermögens bereits bei mehr als zwölf Millionen Euro. Und das, obwohl die Stiftung erst 2003 gegründet wurde.

Blumen zum Jahrestag: das Grab von Carl und Elsa Marie Landes auf dem Rottacher Friedhof. © THOMAS PLETTENBERG

Die Erträge sind das eine, aber es braucht ja auch geeignete Zwecke, um diese wieder auszugeben. Woher wissen Sie eigentlich, wo die Unterstützung der Stiftungen am meisten gebraucht wird?

Anton Lentner: Wir greifen dabei auf unser über lange Jahre aufgebautes Netzwerk zurück. Im Fall der Landes-Stiftung ist es etwas leichter, weil wir hier vor allem dauerhafte Unterstützungen leisten. Zum Beispiel durch jährliche Spenden an die Diakonie, die Nachbarschaftshilfe oder das Mehrgenerationenhaus. Auch wenn wir damit oft Teil der Budgetplanung sind, weisen wir immer darauf hin, dass die Summe immer vom Stiftungsvertrag abhängig ist. Und selbstverständlich erhalten wir auch immer einen Tätigkeitsbericht, der uns zeigt, dass die Zuschüsse zweckgebunden verwendet wurden.

Dieser Zweck besagt bei der Landes-Stiftung auch die „Förderung junger Ehepaare mit Kindern beim Erwerb von eigenem Grundbesitz in Rottach-Egern“. Wie läuft das in der Praxis ab?

Anton Lentner: Hier arbeiten wir eng mit der Gemeinde zusammen. Die unterstützen wir beim Neubau oder der Sanierung von gemeindeeigenen Sozialwohnungen wie zuletzt in Ellmösl. Um auch an Einzelfälle wie ältere und unverschuldet in Not geratene Personen heranzukommen, pflegen wir gute Kontakte zu den Senioren- und Behindertenbeauftragten der Gemeinde.

Wie läuft das bei der ja landkreisweit tätigen Altgelt-Stiftung?

Anton Lentner: Da ist es etwas anders gelagert, weil hier die Förderung von Einzelprojekten oder -anschaffungen im Vordergrund steht. Es geht uns darum, mit den Spenden einen Anschub zu leisten. Oft erhöht es die Motivation ungemein, wenn schon ein Teilbetrag finanziert ist. Gerade Vereine brauchen dann nicht bei null anfangen mit ihren Spendenaufrufen.

Stichwort Einzelprojekte: Hier kommt ja auch das sogenannte Crowdfunding immer mehr in Mode, womit in kurzer Zeit oft erstaunlich hohe Beträge zusammenkommen. Eine Konkurrenz für Ihre Stiftungen?

Anton Lentner: Nein. Wie schon gesagt, sind wir dank unseres großen Grundvermögens sowie immer wieder erfolgender Zustiftungen, beispielsweise von Erbschaften, nicht so sehr von Einzelspenden abhängig. Nichtsdestotrotz freuen aber auch wir uns über Zuwendungen, die dann direkt in zweckgebundene Projekte fließen.

Die beiden Stiftungen im Kurzporträt

Elsa-und-Karl-Landes-Stiftung:

Mit einer Möbelfabrik haben sich die Eheleute Karl und Elsa Landes einst ihr Vermögen aufgebaut, berichtet Stiftungsvorstand Anton Lentner. Da sie den Tegernsee bei Urlauben kennen und lieben gelernt hätten, seien sie im Ruhestand nach Rottach-Egern gezogen. Da sie keine Kinder hatten, hätten sie sich entschieden, ihr Vermächtnis posthum in eine Stiftung zu geben. Deren Gründung erfolgte dann Ende September 1994, gut eineinhalb Jahre nach Elsa Landes Tod am 2. April 1994, also vor 30 Jahren. Ziel der Stiftung ist die Förderung finanziell bedürftiger Senioren sowie von Familien mit Kindern zur Schaffung sozialverträglichen Wohnraums. Organe der Stiftung sind der zweiköpfige Vorstand (Vorsitzender Anton Lentner) und ein fünfköpfiger Rat (Vorsitzender Bürgermeister Christian Köck).



Hubertus-Altgelt-Stiftung:

Bereits zu Lebzeiten gründete der am 18. Juni 1933 und damit heuer vor 90 Jahren geborene Mäzen Hubertus Altgelt eine Stiftung für gemeinnützige Zwecke. Der Startschuss erfolgte vor 20 Jahren. Mit „Weitsicht, Zivilcourage und seinen Entscheidungen“ habe Altgelt „Maßstäbe für die Arbeit der Stiftung gesetzt“, betont Lentner. So sieht sich die Stiftung auch nach Altgelts Tod 2011 verpflichtet, „wichtige soziale Projekte, für die sich Bürger und ehrenamtliche Helfer engagieren, zu unterstützen, da sich der Staat und die öffentliche Hand immer mehr aus der Finanzierung zurückziehen“. Gefördert werden etwa Wohlfahrtswesen, Jugendhilfe, Sport, Kunst und Kultur, Forschung, Umwelt- und Denkmalschutz oder Rettungsorganisationen. Die Stiftung besteht aus einem zweiköpfigen Vorstand (Vorsitzender Anton Lentner) sowie einem dreiköpfigen Rat.

