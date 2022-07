Ski-Club Rottach-Egern hadert noch mit Waldfest-Entscheidung

Von: Gabi Werner

Teilen

Viele helfende Hände sind dabei, wenn der Ski-Club Rottach-Egern sein traditionelles Waldfest veranstaltet. Noch ist offen, ob das Fest dieses Wochenende wie geplant stattfinden kann. © Andreas Leder

Mit Argusaugen verfolgt der Vorstand des Rottacher Ski-Clubs die Wettervorhersagen fürs Wochenende. Die Entscheidung, ob der Verein sein Waldfest wie geplant durchzieht, ist noch offen.

Rottach-Egern – Die Wetterprognosen fürs Wochenende sind nicht allzu rosig. Der Ski-Club Rottach-Egern hadert daher noch mit der Entscheidung, ob er sein für Freitag (29. Juli) und Samstag (30. Juli) vorgesehenes Waldfest bei Enterrottach wie geplant durchziehen soll. Endgültig entschieden wird dies erst am Freitagvormittag.

Vorsitzender: „Der Originaltermin ist immer der beste“

„Unser Ziel ist es, das Waldfest an diesem Wochenende stattfinden zu lassen – der Originaltermin ist immer der beste“, sagt Albert Meier, Vorsitzender des Ski-Clubs. Ob allerdings am Freitag, am Samstag oder doch auch am Sonntag gefeiert wird, ist bisher noch unklar. Meier weist darauf hin, dass die aktuelle Entscheidung dazu online auf www.scre.de zu finden sein wird. Sollte das Wetter an diesem Wochenende so gar nicht mitspielen, stünden als offizielle Verschiebetermine noch der Freitag und Samstag, 5. und 6. August, zur Verfügung.

Verein mit über 90 Jahren Waldfest-Erfahrung

Stimmung sollte bei Blasmusik, einer großen Tanzbühne im Freien sowie einer Tombola und einem Schießstand in jedem Fall garantiert sein. Immerhin bringt der Ski-Club Rottach-Egern mehr als 90 Jahre Waldfest-Erfahrung mit. Kulinarisch versorgt werden die Besucher mit Würsteln und Hendln, Brotzeiten sowie Kaffee und Kuchen. Zu späterer Stunde treffen sich die Nachtschwärmer an der Bar. Der Eintritt beträgt drei Euro.

gab