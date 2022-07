Ski-Club Rottach-Egern hat seit 100 Jahren eine Heimat auf dem Berg

Von: Christina Jachert-Maier

Das Jubiläum seiner Hütte feierte der Ski-Club Rottach-Egern bei bestem Wetter. Fürs Foto zogen die meisten ein weißes Hemd über - wie einst die Erbauer. © Tatjana Datzer

Die Hütte des Ski-Clubs Rottach-Egern am Plankenstein ist Rückzugsort und Familienparadies, Jugendtreff und Touren-Startpunkt – seit 100 Jahren. Das besondere Jubiläum hat der Verein jetzt gefeiert.

Rottach-Egern – Fürs Jubiläumsfoto hoch oben bei der Hütte am Plankenstein hatten sich die meisten der Ski-Club-Mitglieder ein weißes Hemd übergestreift, als Hommage an die Erbauer. Die posierten vor ziemlich genau 100 Jahren an gleicher Stelle, um ihr Werk zu feiern. Es war schwierig gewesen, den idealen Platz für die kleine Hütte zu finden, und unendlich mühsam, das Material nach oben zu schleppen und den Bau in luftiger Höhe zu stemmen. Aber das Ergebnis macht auch nach 100 Jahren Freude. „Ein Wahnsinn, welches Eckerl sich die Verantwortlichen damals für die Hütte ausgesucht haben“, sagt Albert Meier, Vorsitzender des Ski-Clubs Rottach-Egern (SCRE).

Hütte wird von Ski-Club-Mitglieder rege genutzt

Die Hütte liegt auf einem wettergeschützten Plätzchen mit Blick auf Plankenstein und Risserkogel nahe am kleinen Plankenstein-See. Die Hütte steht ausschließlich den 800 SCRE-Mitgliedern zur Verfügung und wird von diesen eifrig genutzt. Das Matratzenlager bietet einem runden Dutzend Schläfer bequem Platz. „Man kann schon ein bisschen zusammenrücken, dann dürfen es auch 15 oder 16 sein“, weiß Meier. Hier verbringen Familien kleine Urlaube, feiern Jugendliche, bricht man zu Touren auch mit den Skiern auf. „Die Hütte ist ein Kleinod“, erklärt Meier. Vor allem für die Ferien ist sie schnell ausgebucht. „Für Kinder ist die Hütte der Wahnsinn, die können sich dort überall frei bewegen“, weiß der Vorsitzende.

Stolz präsentierten die Club-Mitglieder 1924 die schmucke Hütte in idyllischer Lage. © SCRE

Jubiläum der Hütte mit Bergmesse und vielen Gästen gefeiert

Zur Jubiläumsfeier hatte Hüttenwart Stefan Lang mit seiner Mannschaft alles bestens vorbereitet. Der evangelische Pfarrer Martin Weber feierte mit den rund 60 Besuchern eine Bergmesse, musikalisch untermalt von Trompeter Peter Straßer. Mit dabei waren auch Abordnungen des SC Kreuth, des SC Hochvogel, der Bergwacht Rottach-Egern, der Almerer der benachbarten Lahner Alm und die Familie Schwarzenböck, Eigentümer der Gundisch Alm.

„Echo vom Plankenstein“ zum Jubiläum neu aufgelegt

Zum 100. Geburtstag widmete der Ski Club seiner Hütte zudem ein humoriges Erinnerungsblatt, „Das Echo vom Plankenstein“. Im Zeitungsformat erzählt es die Geschichte der Standortsuche und des Hüttenbaus mit historischen Fotos und sorgsam aufbereiteten Texten aus dem Archiv. Auf der Titelseite ist das Vorwort von 1922 zu lesen, verfasst von Gustl Moschner, Initiator des Hüttenbaus und SCRE-Vorsitzender. Er hatte zur Einweihungsfeier der Hütte die erste Ausgabe von „Das Echo vom Plankenstein“ aufgelegt.

Hütte wurde zuerst probehalber im Tal zusammengesetzt

„So Du da zu lesen beginnst, mein Bergfreund und Skikamerad, jetzt und namentlich in späteren Zeiten, in diesen Zeiten unserer vielgeliebten Hütte, unseres Bergheims am Plankenstein, so wisse denn im Voraus, dass Du den Hut abnehmen musst vor der Arbeit, die da geschehen, vor der Opferfreudigkeit, die da gezeigt und vor dem Kameradengeist, der in den Männern pulsiert“, heißt es dort. Probehalber zusammengesetzt hatten die Männer das kleine Holzhaus übrigens im Tal, beim Wagnermeister Reuter. Beim schwierigen Transport nach oben half einmal eine Tragtier-Kolonne, doch in erster Linie waren es die Vereinsmitglieder, die das Material auf den Berg schleppten. „Die Achseln wurden wund, das Antlitz verbrannt und verschwitzt, und die Glieder heiß und müde“, beschreibt die Chronik die Mühen des Transports von elf Fuhren Material zum Plankenstein.

Hütte des Ski-Clubs sieht heute noch so aus wie damals

Auch heute noch sieht die Hütte fast so aus wie damals. 1991 kam eine Solaranlage aufs Dach, im Juni 2002 wurden Zaun und Terrasse erneuert, 2008 ein Bio-WC installiert, 2018 ein neuer Ofen eingebaut. Alle Hüttenbücher seit der Einweihung sind erhalten, sie erzählen Anekdoten aus einem ganzen Jahrhundert und von Zusammenkünften, aus denen Freundschaften und sogar Ehen erwuchsen. Im Skiclub ist man sich sicher, dass die Hütte auch ein weiteres Jahrhundert überdauern wird. Die dritte Ausgabe von „Das Echo vom Plankenstein“ sei bereits in Arbeit, kündigt Verfasser Ernst Lehmhofer auf der Titelseite an. Erscheinungstermin: 8. oder 9. Juli 2122.

jm