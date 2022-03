Rottacher Gemeinderat stimmt Haushalt mit Volumen von 25 Millionen Euro zu

Von: Alexandra Korimorth

Das Rathaus in Rottach-Egern soll einem Neubau weichen. Im aktuellen Haushalt sind die Kosten noch nicht kalkuliert. © Thomas Plettenberg

Wie immer hat der Rottacher Gemeinderat den Haushalt intensiv vorberaten. In der öffentlichen Sitzung wurde der Finanzplan 2022 einmütig verabschiedet.

Rottach-Egern – Wenn es Debatten um die Rottacher Finanzplanung gab, so wurden sie hinter verschlossenen Türen geführt. In seiner öffentlichen Sitzung verabschiedete Rottach-Egerns Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 einstimmig und ohne kritische Auseinandersetzung. Der Haushalt war – wie stets – im Finanzausschuss gründlich vorberaten worden.

Vorab legte Kämmerer Martin Butz dar, dass man den Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.060.100 Euro schließen wolle. Hier seien mit 4,4 Millionen Euro an Einkommensteuer, 3,8 Millionen an Gewerbesteuer, 1,6 Millionen Euro an Zweitwohnungssteuer und 1,8 Millionen Euro an Grundsteuer A und B zu rechnen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde wegen der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen bewusst vorsichtig gewählt.

Klärungsbedarf bei Umsatzsteuer im Bereich Kurwesen

Die Personalkosten wurden mit rund 3,7 Millionen Euro angesetzt. Die Kreisumlage für Rottach-Egern an den Landkreis Miesbach liegt bei rund 5,4 Millionen Euro. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben, die im Vergleich zum Vorjahr um 270.000 Euro höher liegen, werden mit rund 5,3 Millionen Euro angesetzt und berücksichtigen unter anderem einen Betrag von 500.000 Euro für eine ausstehende Rechtsprechung und Klärung mit den Finanzbehörden zur Umsatzsteuer im Bereich Kurwesen.

Ausgaben für Falianhaus und Straßensanierung

Insgesamt ergibt sich somit eine Zuführung von 777.500 Euro vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Der soll in den Einnahmen und Ausgaben mit rund vier Millionen Euro schließen, wobei dort aus 2021 noch Haushaltsreste in Höhe von 4,13 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Da aber mit der Umgestaltung des Parkplatzes an der Feldstraße (740.000 Euro), der beginnenden Sanierung des Falianhauses in der Fürstenstraße (500.000 Euro), der Sanierung der Auenstraße (235.000 Euro plus 13.000 Euro für die Beleuchtung) und der Anschaffung einer Zugmaschine für den Bauhof (230.000 Euro) mit größeren Ausgaben zu rechnen ist, soll der Vermögenshaushalt mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund drei Millionen Euro ausgeglichen werden.

Kämmerer spricht von solidem Haushalt

„Das gesamte Haushaltsvolumen für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beträgt somit 25.068.100 Euro“, schloss Martin Butz und verwies auf die Erläuterungen der Haushaltsansätze, die er den Ratsmitgliedern schriftlich vorgelegt hatte. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum 1. Januar 2022 3.743.000 Euro und dürfte nach angestrebten Tilgungsleistungen in Höhe von 155.000 Euro zum Ende des Jahres bei 3.588.000 Euro liegen. Aus Sicht des Kämmerers stellt sich die Finanzsituation der Gemeinde als „solide“ dar: „Im Finanzplan bis 2025 sind die bis dato in die Wege geleiteten Projekte wie der Rückbau des alten und Bau eines neuen Rathauses, die Gemeindehäuser in Haslau und die Sanierung und Umgestaltung des Falianhauses ohne weitere Kreditaufnahmen geplant.“ Das einstimmige Votum und der Dank von Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) gaben Kämmerer Butz Recht. „Es ist ein solider Finanzplan, der der Gemeinde zugleich auch ein Fahrplan für das vor uns liegende Jahr ist“, schloss Lang.

