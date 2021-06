Trend-Cocktails, Himmels-Spektakel und Schmökern am See: Experten aus Bayern mit Tipps für Sommer 2021

Passend zum meteorologischen Sommerstart

Die Corona-Inzidenzen sinken. Die Temperaturen steigen. Und das pünktlich zum meteorologischen Sommerstart heute. Wir haben ein paar Experten um Tipps gebeten: So schmeckt der Sommer - in kulinarischer, sportlicher und kultureller Hinsicht.

München - Heute beginnt der Sommer, meteorologisch gesehen. Dazu soll nun endlich auch das Wetter passen. Die Sonne zeigt sich, die Temperaturen steigen. Beliebt ist die Jahreszeit vor allem, weil sie vieles zu bieten hat: Schmankerl im Biergarten, Bade-Wetter und die Sommerferien. Aber auch Zuhause kann man so richtig in Sommerlaune kommen. Wir haben ein paar Experten um Tipps für den perfekten Sommer gebeten.

Sommer-Tipps für Bayern: Erfrischenden Trend-Cocktail selber mixen

Wenn es um den perfekten Drink für einen gelungenen Sommerabend geht, hat Christian Kaufmann aus Kaufering (Kreis Landsberg) immer eine Idee. Cocktails sind sein großes Hobby, auf Instagram stellt er unter „Homebartenders“ regelmäßig neue Kreationen vor. Seine Tipps sind in Zeiten geschlossener Bars und Clubs gefragter denn je.

„Wermut kommt gerade wieder voll in Mode“, berichtet der 39-Jährige. Sein Tipp für den Sommer 2021: der Torino Smash. Und der geht so: 6 cl Roter Wermut, 3cl frischer Zitronensaft, 1 cl Zuckersirup und 2 bis 3 Minzzweige. Für die alkoholfreie Variante empfiehlt er 7 cl Martini L’Aperitivo Vibrante statt normalen Wermut. Alles auf Eis shaken, danach über frisches Eis abseihen. Fertig ist der Sommer-Drink.

Sommer 2021 in Bayern: Schmökerrunde am Tegernsee - mit spannendem Oberland-Krimi

Wo erfrischende Getränke nicht mehr reichen, bleibt nur der Sprung in den kalten See. Für die Schmökerrunde am Tegern- oder Schliersee kennt Hubert von Scheven von der Buchhandlung Kolmansberger in Rottach-Egern (Kreis Miesbach) den passenden Krimi: „Unterm Schinder“ von Andreas Föhr spielt nämlich genau hier im Oberland.

Kommissar Clemens Wallner und Polizist Leonhard Kreuthner haben es nun erneut mit einem skurrilen Fall zu tun: Kreuthner will seine attraktive, neue Kollegin beeindrucken. Um sie heldenhaft zu retten, fingiert er einen nächtlichen Einbruch samt Schießerei. Doch der einsame Hof, den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. „Die beiden Ermittler sind ja inzwischen Kult – und Föhr erzählt mit herrlich viel Ironie.“

Sternschnuppennacht in Bayern: Astronomie-Experte kündigt Spektakel am Himmel an

Für alle Hobby-Meteorologen wird der 10. Juni ein spannender Tag: „Um 12.29 Uhr können wir beobachten, wie der Mond die Sonne anknabbert“, sagt Helmut Hornung. Der Astronomie-Experte aus dem Kreis Weilheim-Schongau warnt allerdings davor, jene partielle Sonnenfinsternis mit bloßem Auge zu beobachten: „Spezielle Brillen gibts im Internet oder beim Optiker. Durch ihre Filterfolie kann man gefahrlos in die Sonne blicken.“ Ganz ohne Schutz lässt sich aber der Perseiden-Sturm beobachten – mit etwas Glück und bei ausreichend Dunkelheit. Zwischen 9. und 13. August zischen die Sternschnuppen über den Himmel Bayerns.

Grillen gehört zum Sommer wie der Besuch in der Eisdiele. Fleisch bleibt weiterhin die Nummer 1, weiß Grillexperte Andreas Rummel: „Neben dem Burger wird auch der Taco immer beliebter. Man erwärmt den Tortilla und füllt ihn mit Fisch, Fleisch oder Gemüse.“ Das gewisse Extra verleiht das Topping: Zwei rote Zwiebeln und zwei Avocados schneidet er in Stücke und beträufelt sie mit Limettensaft. Dazu mischt er frischen Koriander und vier Limetten. Hinzu gibt er „Pico de gallo“, eine frische Sauce aus gehackten Tomaten, Zwiebeln und Chilis.

+ Der Torino Smash: Wermut ist im Sommer 2021 wieder in Mode. © privat

Meteorologischer Sommerstart in Bayern: Viele Kalorien mit Trendsport Hula Hoop abtrainieren

Mit der Trendsportart Hula Hoop lassen sich die vielen Kalorien wieder abzutrainieren. Denn Hula Hoop macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch Bauch- und Rückenmuskeln. Und jetzt im Sommer kann das Wohnzimmer getrost gegen Garten oder Park getauscht werden. Bella Réssy aus Taufkirchen (Kreis München) ist nicht nur begeisterte „Hooperin“, sondern fertigt die Reifen auch selbst an. Sie weiß: „Mit Hula Hoop kann jeder starten. Das Alter ist völlig egal.“

Anfänger wählen am Besten einen Reifen mit einem bis 1,10 Metern Durchmesser. Schwerer als ein Kilogramm sollte er nicht sein, sonst könnten Anfänger ihre Organe oder Wirbelsäule verletzen. Dann heißt es: „Dranbleiben und üben bis der Rhythmus stimmt“, sagt Réssy. „In Schrittstellung das Gewicht nur nach vorne und zurück oder von Seite zu Seite verlagern. Die Hüfte macht keine Kreisbewegungen!“

Wetter in Bayern: Kältestes Frühjahr seit 1987 - Sommer steht in den Startlöchern

Die Bilanz für den Frühling scheint klar: Es war zu kalt. „Es ist das kälteste Frühjahr in Bayern seit 1987“, sagt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst. Die Mitteltemperatur lag in München für März bis Mai bei rund acht Grad, also 0,9 Grad kälter als der Vergleichswert aus den Jahren 1961 bis 1990. Der April war sehr trocken, der Mai viel zu nass. Aber wie geht es jetzt weiter? Nächste Woche kommt langsam der Sommer. Die Temperaturen steigen. Mit bis zu 24 Grad rechnet der Meteorologe am Mittwoch. Ab Freitag gebietsweise sogar mit über 25 Grad. Zudem soll es endlich trocken bleiben.

