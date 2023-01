Spatenstich fürs neue Luxushotel Severin‘s an der Seestraße - Investor rechnet mit Fertigstellung im Frühjahr 2025

Von: Alexandra Korimorth

Zum Spaten griffen auf der Baustelle (v.l.) Christian Olufemi, Kurt Zech, Christian Köck, Tanja Butz, Marc Rohe und Markus Griesenbeck. Ein symbolischer Akt. Für den Aushub ist schweres Gerät nötig, was Belastungen mit sich bringt. © Thomas Plettenberg

Lange Jahre ging nichts vorwärts auf dem Seeperle-Grundstück an der Rottacher Seestraße. Jetzt haben die Bauarbeiten für ein neues Luxushotel begonnen.

Rottach-Egern – Bei aller Skepsis der Nachbarn: Beim offiziellen Spatenstich fürs neue Luxushotel an der Rottacher Seestraße war Erleichterung vorherrschend. Schließlich ging über viele Jahre hinweg nichts vorwärts auf dem Grundstück der ehemaligen Seeperle. Nun also war offizieller Baustart auf dem Grundstück Seestraße 19 bis 21, wo das 5-Sterne Superior Wellness Hotel „Severin*s Spa & Ressort“ den ganzen Ort bereichern soll. Mit dem gemeinsamen Spatenstich von Investor Kurt Zech, dem Geschäftsführer Markus Griesenbeck und dem Projekt- und Entwicklungsleiter Marc Rohe der Atlantic Hotels Management GmbH, Architekt Christian Olufemi sowie Bürgermeister Christian Köck und Bauamtsleiterin Tanja Butz trat das Bauprojekt in die Bauphase.

Alte Seeperle 2019 abgerissen

Zech blickte auf die jüngere Historie seit dem Abriss der glücklosen Seeperle 2019, dem Kauf 2020 durch die Atlantic Hotels Management GmbH, der Umarbeitung der Baupläne und der Genehmigung der Tektur. Zech war froh gestimmt: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Der Investor und Stifter der Gustav Zech Stiftung war eigens aus Bremen angereist. Ein Zeichen, wie wichtig ihm das „Severin*s Spa & Ressort“ ist. Es soll neben seinen Hotels auf Sylt und in Lech ein weiteres hochkarätiges Schmuckstück im exklusiven Portfolio der Unternehmensgruppe werden. Das 5-Sterne Superior Wellness Hotel sei keine Konkurrenz für die bestehenden Betriebe, sondern eine Ergänzung „Es wird eine Bereicherung für den Tegernsee und Rottach-Egern“, versprach Zech.

Bauphase soll möglichst kurz sein

Man wolle versuchen, die Bauphase so kurz und die Belastung für die Nachbarn so gering als möglich zu halten, versicherte der Bremer. Laut Plan wolle man bis Weihnachten 2024 fertig zu sein. Zech selbst hält einen Start im Frühjahr 2025 für realistischer. Mit der Baustelle wolle man die vielen Gäste von Rottach-Egern möglichst wenig stören.

„Seestraße ist eine Lebensader“

Wichtig sei die Kommunikation, meinte Bürgermeister Christian Köck. Er ließ die lange Historie Revue passieren: von A wie Aigner über Abusaidy und Greither/Tengelmann/Leidecker bis Z wie Zech. Auch erinnerte Köck daran, dass die Gemeinde selbst einmal den Versuch unternahm, das Grundstück zu übernehmen. Die Seestraße sei die Lebensader für viele Rottacher Gastgeber. Sie dürfe nicht abgeschnitten werden. Der Verkehrsfluss und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer müssten gewährleistet sein, forderte Köck mit Blick auf die riesige Maschine zum Spunden. Sie war am Vormittag per überbreitem Schwerlaster geliefert worden und hatte kurzzeitig die ohnehin schmale Seestraße blockiert.

Belastung für Nachbarbetriebe an der Seestraße

„Jeder hat einmal gebaut und mit seiner Baustelle Lärm, Dreck und Lkw-Verkehr verursacht“, meinte Köck, forderte das Unternehmen aber dazu auf, zeitnah die Gemeinde und die Nachbarn über zu erwartende Behinderungen zu informieren. Der Bürgermeister betonte, dass die benachbarten Gastgeber, meist Familien, die ohnehin während der Pandemie viel gelitten hätten, ihrerseits ihre Gäste darüber informieren müssten, dass mit Lärm und Schmutz einer Großbaustelle zu rechnen sei. Unter Umständen müssten sie ihre Zimmer preisgünstiger abgeben oder könnten ganze Gebäudeteile vorübergehend gar nicht vermieten, so Köck.

„Das wäre das Worst-Case-Szenario. Sollte es eintreten, müsste man sich mit den benachbarten Kollegen verständigen“, versprach Griesenbeck von der Atlantic Hotels Management GmbH. Man sei selbst Gastgeber und wisse um die Effekte einer Baustelle. Aus diesem Grund beginne der Bau im Winter – in der Hoffnung, mit dem Aushub bis zum Sommer fertig zu sein. Zech sei ein hochprofessionelles Bauunternehmen.

Investor wirbt um Vertrauen

Überdies warb Griesenbeck in der Runde aus Nachbarn, Anliegern und Mitbewerbern aus der Seestraße um Vertrauen. Allen war bewusst, dass der Seestraße schwierige Monate bevorstehen. Dennoch stieß man auf ein „gutes Miteinander“ an. Köck erinnerte dabei daran, dass die neue Luxus-Herberge künftig zur Wertschöpfung und zur Steigerung des Bekanntheitsgrads von Rottach-Egern beitragen werde.