Spielmannszug gibt seit 50 Jahren den Takt vor

Von: Gerti Reichl

Der Spielmannszug, hier mit Florian Oberlechner an der Spitze bei einem Rosstag in Rottach-Egern, feiert 50-jähriges Bestehen. © privat

Wenn für einen Festzug „g’standene“ Musiker gefragt sind, die den Ton und Rhythmus fürs Mitmarschieren im Gleichschritt angeben, dann ist er gerne dabei: der Spielmannszug Rottach-Egern/Kreuth. Diesen Samstag, 23. Juli, feiert er sei 50-jähriges Gründungsfest.

Rottach-Egern - Elf Kameraden – sechs Trommler und fünf Pfeiffer – hatten am 17. Mai 1972 die Idee, den Spielmannszug aus der Taufe zu heben. Mit Spenden wurden Instrumente gekauft, zwei Jahre lang wurde fleißig geprobt, ehe im Juli 1975 beim Gaufest der Trachtler gemeinsamen mit den Hirschbergler ausgerückt wurde. Im gleichen Jahr marschierten die Musiker schon mit den Tegernseer Gebirgsschützen beim Trachtenumzug anlässlich des Münchner Oktoberfestes mit. 1976 folgte ein Auftritt beim Rottacher Seefest, ein Jahr später zogen die Musiker beim Rosstag die Blicke auf sich und dann immer mehr bei Trachten-, Schützen und Vereinsumzügen. Im Mai 1994 schlossen die Rottacher und Kreuther Mitglieder Freundschaft mit dem Tambour-Corps „Blüh Auf“ Uedesheim und statteten ihm erstmals einen Besuch am Rhein ab. „Seitdem besuchen wir uns regelmäßig, und auch beim Jubiläum am Samstag werden sie mit einem klingenden Spiel dabei sein“, freut sich Florian Oberlechner, der das Amt des ersten Majors ausübt und vorneweg schreitet. 2006 löste er Peter Strillinger senior ab, der dieses Amt 32 Jahre lang innehatte, von der Gründung bis 2004.

Inzwischen ist der Spielmannszug fester Bestandteil, wenn die Tegernseer Gebirgsschützen ausrücken, beim Oberlandler Gaufest mit den Hirschberglern, beim Seefest und dem Rosstag sowieso.

45 Spielleute von 16 bis 73 Jahren sind aktiv und nehmen ab Fasching bis Mitte September jeden ersten Dienstag im Monat an den Proben teil. „Manchmal studieren wir die Stückl auch auf einer Alm oder am Ufer des Tegernsees ein“, berichtet Oberlechner. Auf Wunsch von Karl Bogner durfte der Spielmannszug sogar auf einer Volksmusik-CD mitwirken.

Neben der musikalischen Begleitung von Festzügen ist die Kameradschaft wichtig. „Sie ist die Hauptmotivation, die diesen Haufen zusammenhält“, merkt Oberlechner an. Dabei will er die sportlichen Aktivitäten der Spielmannzug-Mitglieder nicht unerwähnt lassen. „Unsere Riege der Eisstockschützen ist im gesamten Tal gefürchtet, und die Skimannschaft ist fast Abonnent auf dem Siegertreppchen des Hans-Wimmer-Gedächtnislaufs in Kreuth.“

Spielmannszug feiert 50-jähriges Bestehen: Bevölkerung zum Festzug eingeladen

Am Samstag feiern sich die Musiker aber einmal selbst: Mit den Gründungsmitgliedern, allen Aktiven und den seit über 25 Jahren aktiven Kameraden wird das 50-jährige Bestehen gefeiert. Um 9.30 Uhr stellen sich die Mitglieder zum Kirchenzug am Seeforum auf. Bei schönem Wetter findet dieser am Pavillon in der Kuranlage statt, bei schlechter Witterung in der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius. Begleitet wird der Zug von Fahnenabordnungen aus Rottach-Egern und Kreuth. Anschließend marschiert der Spielmannszug klingend durch die Seestraße, ehe im Seeforum wegen des beschränkten Platzangebots in geschlossener Gesellschaft das Jubiläum gefeiert wird. Die gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen, beim Gottesdienst und Festzug dabeizusein. „Wir würden uns darüber freuen“, sagt Oberlechner.

