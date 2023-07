„Unsägliche Selbstinszenierung“: Staatsministerin Kaniber verurteilt Protest-Aktionen von PETA am Tegernsee

Politikerin stellt sich hinter die Landwirte

Die Protestaktionen von PETA am Tegernsee haben jetzt auch die bayerische Landwirtschaftsministerin auf den Plan gerufen. Michaela Kaniber (CSU) verurteilt die Aktivitäten und stellt sich hinter die Bauern.

Rottach-Egern/Bad Wiessee – Mit harten Bandagen kämpft PETA gegen die Anbindehaltung bei Rindern. Gegen mehrere Betriebe im Landkreis hat die Tierschutzorganisation bereits Strafanzeige erstattet, zuletzt marschierten ein paar Aktivisten zu einer Demo in Rottach-Egern auf. Ihre Botschaft: Anbindehaltung – egal ob ganzjährig oder wie bei der Kombihaltung zeitweise – sei Tierquälerei. Die Landwirte in der Region treffen die Vorwürfe hart, sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Nun bekommen sie Rückhalt von oben: Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) verurteilt die Aktivitäten von PETA gegenüber unserer Zeitung als „unsägliche Selbstinszenierung, die zu Lasten unserer Bäuerinnen und Bauern geht“.

Die bäuerlich geprägten Milchviehbetriebe in Bayern kümmerten sich „tagtäglich mit viel Herzblut und sehr verantwortungsvoll um ihre Tiere“, stellt die Ministerin in ihrem Statement klar. „Gleichzeitig wirtschaften sie in sensiblen landwirtschaftlichen Gebieten, erhalten und prägen unsere einmalige bayerische Kulturlandschaft.“ Deshalb setze die Staatsregierung im Gegensatz zu PETA auf den Dialog mit den Bauern und der Gesellschaft, nicht auf Konfrontation, sagt Kaniber.

Kaniber: Betriebe werden bei künftiger Entwicklung nicht allein gelassen

Bekanntlich plant die Ampel-Regierung in Berlin eine Novellierung des Tierschutzgesetzes und der Nutztierordnung. Auch die in Bayern noch weit verbreitete Anbindehaltung steht dabei auf dem Prüfstand – es gilt als gesichert, dass mindestens das ganzjährige Anbinden der Rinder im Stall verboten wird. Kaniber dazu: „Wir unterstützen die Betriebe mit Anbindehaltung beim Umstellen auf Laufstall- oder Kombinationshaltung und zeigen ihnen Wege der betrieblichen Entwicklungen auf. Wir lassen bei dieser wichtigen Entwicklung keinen Betrieb allein.“ Bekanntlich ist im Landkreis Miesbach die Kombihaltung, bei der die Tiere den Winter über angebunden im Stall stehen und den Sommer auf der Weide oder der Alm verbringen, die am häufigsten vorkommende Haltungsform.

In Bayern, so die Ministerin, setze man gezielt auf Beratung und finanzielle Förderung der Betriebe mit Anbindehaltung anstatt auf gesetzliche Verbote. Vorschläge aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wonach künftig sogar die Anbindehaltung mit Weideaustrieb in der jetzigen Form verboten werden solle, seien für sie nicht hinnehmbar. „Wir werden uns dafür stark machen, dass unsere bäuerliche Tierhaltung nicht kaputt gemacht oder kriminalisiert wird“, kündigt Kaniber an.

Landwirt hatte im Wiesseer Gemeinderat um Rückhalt gebeten

Der Wiesseer CSU-Gemeinderat und Landwirt Georg Erlacher dürfte es gerne hören. Er hatte angesichts der Aktivitäten von PETA in der jüngsten Sitzung des Wiesseer Gremiums gefordert, dass sich Kommunen, Landkreis und Regierung hinter die Landwirte stellen. Deren größtes Ziel sei es, so betonte Erlacher, „dass es den Viechern gut geht“. Er verteidigte in diesem Zusammenhang die Kombinationshaltung, die es bereits seit Jahrzehnten gebe. Wenn diese Haltungsform aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben wegfalle, wären viele Betriebe zum Aufhören gezwungen. Erlacher bat daher darum, „den Gegnern so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken“.

Rückendeckung bekam Erlacher nicht nur von seinem Fraktions- und Landwirtskollegen Alois Fichtner, sondern vom gesamten Gemeinderat, der den Appell mit Applaus quittierte. Auch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) erklärte: „Wir stehen an Eurer Seite.“

