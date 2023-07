Stabhochsprung-Meeting am Tegernsee: Nur die Stimmung toppt das Mega-Event

Von: Dieter Dorby

Sichtbar Spaß gemacht hat Alysha Newman aus Kanada ihr Sieg beim Stabhochsprung-Meeting am Tegernsee. Sie versuchte auch die olympische Norm, doch war an diesem Tag etwas zu hoch. © Thomas Plettenberg

Es ist einfach eine Klasse für sich, das Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern. Der Ort am Tegernsee begrüßte an diesem Sonntag Leichtathleten von internationalem Renommee.

Rottach-Egern – Von Freitag bis zum gestrigen Sonntag stand alles im Zeichen des Stabhochsprungs. Und der Tegernsee als Location war für Teilnehmer wie Publikum gleichermaßen ein Erlebnis. Ob vom Freibad aus im Liegestuhl oder auf dem Logenplatz auf dem Dampfer – das Meeting faszinierte das gesamte Publikum auf den voll besetzten Rängen.

Ernst wurde es zuerst bei den Frauen. Hier setzte sich am Ende die Kanadierin Alyshia Newmann mit 4,63 Metern durch. Als sie bereits als Siegerin feststand, ließ sie noch zehn Zentimeter draufpacken, doch die Olympianorm von 4,73 Metern sollte an diesem Tag bei den Frauen unbezwungen bleiben – obwohl man es der Athletin ansah, wie sie das Eingrooven zur Musik genoss.

Auf Platz zwei landete Elina Lampela. Die Finnin stellte mit 4,54 Metern eine neue persönliche Bestleistung auf, scheiterte aber bei 4,63 Metern – ebenso wie die Drittplatzierte Bridget Williams aus den USA. Die Deutsche Meisterin Anjulie Knäsche sprang auf den sechsten Platz. Das Finale der Männer war gestern bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

ddy