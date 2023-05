Nach Vorwürfen von Ex-Mitarbeitern: Starkoch Christian Jürgens abserviert - The Duc Ngo übernimmt

Wiedereröffnung am 20. Juni unter neuem Namen

Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens kehrt nach den Vorwürfen gegen ihn nicht mehr ins Rottacher Restaurant Überfahrt im gleichnamigen Hotel zurück. Das Unternehmen Althoff Hotel setzt einen deutlichen Schlussstrich und gibt dem Restaurant einen neuen Namen und eine neue Richtung.

Rottach-Egern – Starkoch Christian Jürgens soll sich als Küchenchef nicht nur im Ton vergriffen haben. Das hatte das Nachrichten-Magazin Spiegel berichtet. Unmittelbar nach dessen Erscheinen hatte das Unternehmen Althoff Hotel Jürgens als Leiter des Gourmet-Restaurants Überfahrt in Rottach-Egern freigestellt und die Prüfung der Vorwürfe durch einen Anwalt angekündigt. Am Mittwoch verkündete das Unternehmen nun die Entscheidung. Wie die Nachrichten-Agentur dpa vermeldet, gehen Althoff und Jürgens künftig getrennte Wege.

Althoff Hotel setzt deutlichen Schlussstrich

Das Unternehmen Althoff Hotel setzt einen deutlichen Schlussstrich und gibt dem Restaurant, seinem Flaggschiff, einen neuen Namen und eine neue Richtung. So übernimmt der Berliner Koch The Duc Ngo die Leitung des Restaurants. Es bietet unter dem Namen „Le Duc Tegernsee“ ab dem 20. Juni asiatische Cross-Over-Küche an. The Duc Ngo ist ein deutscher Koch vietnamesisch-chinesischer Abstammung und hat ein Gastro-Imperium aufgebaut.

Jürgens selbst hatte die Vorwürfe über seine Anwältin als unwahr zurückgewiesen.