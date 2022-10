Startschuss fürs neue Fünf-Sterne-Hotel an der Seestraße - Severin‘s soll 2024 eröffnen

Von: Christina Jachert-Maier

Der erste Bagger ist da und sondiert das Gelände. Der eigentliche Tiefbau beginnt Mitte November. © Sts

Es rührt sich etwas hinter dem Bauzaun fürs Severin’s an der Rottacher Seestraße. Die ersten Arbeiten haben begonnen. 2024 soll das Fünf-Sterne-Hotel in Bestlage eröffnen.

Rottach-Egern – Die Bagger sind da. Dort, wo 26 Jahre lang die glücklose Seeperle stand. Im Januar 2020 hatte der Bremer Bauunternehmer und Immobilienentwickler Kurt Zech das Grundstück mit fertigen Plänen für ein Luxushotel übernommen. Danach tat sich auf dem Areal in Bestlage lange nichts.Hinter den Kulissen krempelten Zechs Leute den mit dem Grundstückserwerb verbundenen Entwurf um. Das Severin’s am Tegernsee soll sich einfügen in die exclusive Severin’s Kette. Zwei Häuser gibt es bereits: eins in Lech, eins auf Sylt. Das Hotel auf der Insel gehört zur allerersten Liga. In der Rangliste „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ belegte es 2021 Rang vier. Der Münchner Architekt Christian Olufemi, der das Sylter Hotel entworfen hat, führt auch in Rottach-Egern die Regie. Das Severin’s Resort & Spa am Tegernsee wird ein Fünf-Sterne-Haus.

Vorarbeiten haben begonnen

Aktuell sind auf dem Grundstück an der Seestraße nur Vorarbeiten im Gange. Laut Marc Rohe, Chefentwickler bei der Zech Group, checken die Arbeiter den Untergrund ab – zum Beispiel auf verirrte Kabel. Der eigentliche Tiefbau, so Rohe, werde Mitte November beginnen. „Die Baugrube ist ziemlich komplex“, meint er. Darum werde es wohl ein dreiviertel Jahr dauern, sie einzurichten. Mit der Grundsteinlegung rechne er in neun Monaten.

Genehmigung für Tektur ist erteilt

Die Zech Group hätte gern schon früher losgelegt. Aber die Genehmigung der Tektur, der Planänderung also, zog sich hin. Vor allem wegen der Vergrößerung der Tiefgarage, die nun zweistöckig ist. „Man kann ja in der Umgebung schlecht parken“, meint Pressesprecher Holger Römer. Angesichts der Hochwasserproblematik erforderte der Wunsch, das Bauwerk so tief ins Erdreich zu schieben, eine ausgefeilte Planung.

An der äußeren Hülle des Hotel-Gebäudes ändert sich durch die Tektur nicht viel. Was das Interieur angeht, sind die Planer noch bei der Arbeit. „Lässiger Luxus“ ist die Philosophie, aber auch Regionalität. Die Zahl der Zimmer und Suiten, im genehmigten Plan mit 61 angesetzt, werde sogar etwas kleiner werden, sagt Rohe: „Da haben wir uns nach unten bewegt.“ Dies deshalb, weil manche Einheiten größer ausgebaut werden.

Das passt zum Stil des Sylter Severin’s, das seinen Gästen sogar eine 400 Quadratmeter große Villa anbietet – für 3500 Euro pro Nacht. Das Severin’s bleibe bei seiner Philosophie, werde dem Hotel in Rottach-Egern aber seine komplett eigene Tonart geben, erklärt Römer: „Am Tegernsee wird es sich nicht so anfühlen, als ob man auf Sylt aufwacht.“

Luxushotel soll 2024 fertig sein

Die Fertigstellung ist für 2024 angekündigt. Einen konkreten Termin vermag Rohe nicht zu nennen: „Da bräuchte man in diesen Zeiten schon eine Glaskugel.“

Klar ist auch, dass die ursprünglich genannte Investitionssumme von 35 Millionen Euro nicht reichen wird, um den Komplex mit Wellnessbereich, Sauna und Pool zu errichten. Wie teuer es am Ende werden wird, könne man derzeit nicht sagen, meint Römer.

Das Ergebnis soll jedenfalls allerhöchsten Ansprüchen genügen, wie Römer durchblicken lässt. Trotz der Krise habe die Zech Group nie darüber nachgedacht, von dem Projekt wieder Abstand zu nehmen. Es entstehe ein Luxushotel mit den entsprechenden Materialien: „Wir wollen unserer Klientel die bestmögliche Innenausstattung bieten.“