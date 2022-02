„Es wird heute viel offener über den Tod und das Sterben diskutiert“

Von: Christina Jachert-Maier

Den Bogen von der Jugend zum Alter gespannt: Lisa Brandl-Thür war in der Jugendhilfe tätig, heute leitet sie das KWA Seniorenstift Rupertihof. Die Palliative Care Expertin ist Mitbegründerin des Hospizkreises im Landkreis Miesbach. © KWA/Anton Krämer

Seit nun zehn Jahren leitet Lisa Brandl-Thür (63) das KWA Stift Rupertihof in Rottach-Egern. Lange zuvor hat sie sich im Bereich Sterbebegleitung einen Namen gemacht. Wir haben mit ihr über das Erreichte gesprochen.

Rottach-Egern - Sterbende zu begleiten, ist für Lisa Brandl-Thür (63) eine Lebensaufgabe, beruflich wie ehrenamtlich. Sie hat vor 26 Jahren den Hospizkreis im Landkreis Miesbach mit gegründet und in leitender Funktion die Einführung des Bereichs Palliativmedizin am damals neuen Krankenhaus Agatharied vorangetrieben. Seit nun zehn Jahren leitet sie das KWA Stift Rupertihof in Rottach-Egern mit 109 Bewohnern und 76 Mitarbeitern.

Frau Brandl-Thür, Sie waren Leiterin der Abteilung Patientenservice am Krankenhaus Agatharied und haben 2012 mit 52 Jahren einen beruflichen Neustart gewagt. Was hat Sie an der Leitung eines Seniorenheims gereizt?

Als der damalige Interimschef des KWA Stifts Rupertihof mich fragte, ob ich die Leitung übernehmen will, musste ich drei Monate lang überlegen. Ich habe sehr gerne in der Klinik gearbeitet, hatte mit Dr. Joachim Groh und Krankenschwester Maria Bernöcker dort eine palliativmedizinische Versorgung aufgebaut. Ein Seniorenheim zu leiten, ist etwas völlig anderes, aber für mich nicht abwegig. Vor meiner Arbeit im Krankenhaus war ich in der Jugendhilfe tätig. Mit den Jahren konnte ich so den Bogen von der Jugend zum Alter spannen, das passt sehr gut für mich. Ich fand die Aufgabe interessant, wobei es für mich wichtig ist, dass es sich beim KWA, also dem Kuratorium Leben im Alter, um eine gemeinnützige Einrichtung handelt. Ich möchte am Menschen und nicht nur am Gewinn orientiert handeln. Die Idee des Wohnstifts hat mich überzeugt.

Wodurch zeichnet sich die Idee denn aus?

Es ist eine sehr intensive Form des Betreuten Wohnens. Keine Light-Version, bei der Pflegekräfte von außerhalb kommen und nachts niemand auf die Schnelle greifbar ist. Im Stift miete ich eine leere Wohnung mit dem von mir gewählten Zuschnitt und richte sie mit meinen eigenen Sachen ein. Im Restaurant esse ich à la carte und nicht nach Vorbestellung. Es gibt hochkarätige Veranstaltungen im Haus und Fahrten in die Oper. Aber es sind rund um die Uhr Pflegekräfte im Dienst. So stelle ich mir meine eigene Betreuung im Alter vor. Das ist auch mein Maßstab für die Führung des Hauses.

Sie haben auch ein besonderes Fitnesskonzept umgesetzt.

Das ist mein Baby, mein Lieblingsprojekt. Den Raum dazu hatten wir, nachdem die Küche aus dem Souterrain ins Erdgeschoss umgezogen ist. Den richtigen Experten für unser Fitnesszentrum habe ich mit Professor Martin Halle von der TU München gewinnen können. Es hat Beharrlichkeit gebraucht, um das Projekt zu realisieren, aber am Ende hat sich alles bestens zusammengefügt. Die Beisheim-Stiftung, zu der ich früher schon Kontakt hatte, ermöglichte der TU München mit einer finanziellen Unterstützung ein Forschungsprojekt zum Thema Bewegung im Alter und beteiligte sich auch am Umbau im Rupertihof. Heute haben wir Fitnessräume, die auch von Bewohnern genutzt werden können, die einen Rollator oder einen Rollstuhl brauchen. Die Geräte lassen sich im Gramm-Bereich einstellen, da muss man nicht gleich fünf Kilo stemmen. Das wird sehr gut genutzt, weil es auch Spaß macht und Kontakte fördert. Der positive Effekt des regelmäßigen Trainings für Beweglichkeit und Gleichgewicht ist wissenschaftlich dokumentiert.

Daneben gehören Sie weiter zum Vorstand des Hospizkreises im Landkreis. Wie hat sich dessen Arbeit entwickelt?

Wir haben den Hospizkreis vor nun bald drei Jahrzehnten gegründet, weil im Landkreis etwas fehlte. Bei meiner Arbeit im Krankenhaus bin ich immer an Grenzen gestoßen, wenn eine psychosoziale Betreuung notwendig war. Persönlich habe ich mich in dem Bereich ständig weitergebildet, berufsbegleitend den Master gemacht. Stück für Stück ist es uns im Team gelungen, die Arbeit des Hospizkreises zu professionalisieren und die Angebote stark zu erweitern. Seit 2015 gibt es ja auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung in den Landkreisen Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Insgesamt wird heute viel offener über den Tod und das Sterben diskutiert. Darüber bin ich froh. Und alles, was ich gelernt und erfahren habe, kann ich auch bei meiner Arbeit hier im Stift umsetzen.

