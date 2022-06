Sternekoch Christian Jürgens im neuen Gault&Millau nicht mehr auf Spitzenposition

Von: Gabi Werner

Sternekoch Christian Jürgens in seinem Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern. © THOMAS PLETTENBERG

Christian Jürgens steht mit seiner Überfahrt für den Gault&Millau nicht mehr an der Gourmet-Spitze Bayerns. Das Rottacher Restaurant wurde auf Platz zwei verdrängt.

Rottach-Egern - Sternekoch Christian Jürgens steht mit seiner Überfahrt nicht mehr unangefochten an der Gourmet-Spitze Bayerns. Zumindest wenn es nach der neuesten Ausgabe des Gault&Millau geht. Der renommierte Restaurantführer hob stattdessen das Luce d’Oro im Fünf-Sterne-Hotel Schloss Elmau – dort also, wo sich ab Sonntag (26. Juni) Staats- und Regierungschefs wichtiger Industrienationen zum G7-Gipfel treffen – auf Platz eins der Spitzenlokale im Freistaat. Das Restaurant erhielt als Bewertung vier von fünf möglichen roten Kochmützen.

Zwar gab’s auch für Christian Jürgens vier Hauben – allerdings in Grau, was eine eine Bewertungs-Kategorie unter den roten Hauben bedeutet. Bei der Vorgänger-Ausgabe im Jahr 2020 hatte Jürgens seinen Spitzenplatz im bayernweiten Vergleich noch verteidigen können. Auch die zugehörige Beurteilung des Gault&Millau klingt diesmal wenig schmeichelhaft für den Rottacher Sternekoch: „Das zeitlose Interieur mit seinen stimmungsvollen See-Fotografien ist übrigens gut gealtert, was auch – Verzeihung für dieses Bonmot – für Christian Jürgens, den 53-Jährigen aus Unna, gilt“, heißt es da.

