Streit um Schwimmteich: Gemeinde Rottach-Egern siegt vor Gericht - Bauwerber will Berufung

„Gleiches Recht für alle“

Ein riesiger Schwimmteich im Außenbereich: Das wollte die Gemeinde Rottach-Egern nicht akzeptieren - und zog vor Gericht. Nun liegt das Urteil vor.

Rottach-Egern – Sieg in der ersten Instanz: Sehr zur Freude des Rottacher Gemeinderats fiel der Gerichtsentscheid in Sachen Bartlmäweg 5 zugunsten der Kommune aus. Der umstrittene, großmächtig erstellte Schwimmteich liegt eindeutig im Außenbereich. Die Genehmigung dafür wurde dem Bauherren entzogen.

Die Neugestaltung des ehemaligen Beisheim-Anwesens im Bartlmäweg 5 durch den millionenschweren Nutzfahrzeug-Hersteller Ulrich Humbauer aus Gersthofen erhitzt die Gemüter in Rottach-Egern seit 2019. Erst hat der Bauherr nicht nach den eingereichten Plänen gebaut. Dann hat er den von der Gemeinde erwirkten Baustopp ignoriert und das gemeindliche Einvernehmen durch das Landratsamt Miesbach ersetzen lassen.

Gemeinde zieht wegen riesigen Schwimmteichs vor Gericht

Die Rottacher sahen rot vor Ärger – nicht nur, aber besonders wegen des riesigen, mehrstufigen Schwimmteichs, der sich in den Außenbereich erstreckt. Der Gemeinderat votierte 2020 einstimmig dafür, vor Gericht zu ziehen. Und Bürger mutmaßten eine rechtliche Ungleichbehandlung zwischen normalen Rottachern und prominenten Superreichen.

Im Sommer 2021 berichtete dann Gemeinderatsmitglied Florian Baier (CSU), dass besagter Schwimmteich mittlerweile fast fertiggestellt wurde. Ein Gerichtstermin war da immer noch nicht anberaumt. Er fand erst am 11. Mai 2022 statt. Das Urteil mit Urteilsbegründung ist der Gemeinde nunmehr zugegangen.

Gericht hebt Genehmigung des Landratsamts auf

Bauamtsleiterin Tanja Butz verlas es in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Der Bescheid des Landratsamts Miesbach zur Genehmigung des Schwimmteichs wurde aufgehoben. Das Gericht kam nach mündlicher Verhandlung vor Ort zur gleichen rechtlichen Beurteilung wie die Gemeindeverwaltung. Der Schwimmteich befindet sich im Außenbereich.“ Butz stellte klar: „Wir haben in der ersten Instanz obsiegt.“ Allerdings habe der Bauherr auf den letzten Drücker Berufung eingelegt – er will in die nächste Instanz gehen.

Bürgermeister Köck: „Wir knicken auch vor großen Namen nicht ein.“

Das tat der Freude über das Urteil des Verwaltungsgerichts im Gremium keinen Abbruch. Klaus Fresenius (FWG) meldete sich eigens zu Wort, um dem Ausdruck zu verleihen. Bürgermeister Christian Köck (CSU) zeigte sich stolz. „Wir knicken auch vor großen Namen nicht ein“, betonte er, „oder lassen uns von möglichen Gerichtsverfahren abschrecken. Wir behandeln alle Bauwerber gleich.“ Gleichzeitig dankte er den Ratsmitgliedern , dass sie keine Angst gehabt und die Klage riskiert hatten, damit in Rottach-Egern weiter „gleiches Recht für alle“ gelte.

