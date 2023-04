Stress durch „Autoposer“ auf der Seestraße beklagt

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Auf der Seestraße lassen manche gern den Auspuff röhren (Symbolbild). © Imago

„Autoposer“ und Schwerlaster am frühen Morgen: Ein Anwohner der Seestraße hat bei der Rottacher Bürgerversammlung ein Verkehrskonzept gefordert.

Rottach-Egern – Die Seestraße, findet Anwohner Ralf Zuber, hat ihre Qualität als Flaniermeile verloren. Bei der Rottacher Bürgerversammlung brachte er den schriftlichen Antrag ein, die Situation mit einem Verkehrskonzept zu verbessern, vielleicht auch mit Schwellen. Die Lärmbelastung sei teils unerträglich, schildert er die Lage. Schon um vier Uhr morgens rollten die Lkw der Lieferanten an, obwohl dies erst ab sechs Uhr erlaubt sei. Überdies nutzten sie den Umstand, dass die Seestraße zu dieser Uhrzeit frei sei, um ungeachtet des Tempolimits von 30 km/h kräftig aufs Gas zu treten. Ein großes Ärgernis seien auch „Autoposer mit Auspuffklappen“, moniert Zuber. Das Tempo-30-Gebot interessiere nicht, Fußgänger würden erschreckt und gefährdet.

Wunsch nach Tempolimit im ganzen Ort

Ein Antrag in Sachen Verkehr kam auch von Astrid Quittkat. Sie wünscht sich Tempo 40 im ganzen Ort sowie die Schaffung etlicher neuer Fußgängerüberwege. In beiden Fällen machte Bürgermeister Christian Köck (CSU) klar: Ein generelles Tempolimit im Ort und Hindernisse, die den Verkehr bremsen, wird es nicht geben. Dazu habe der Gemeinderat bereits Grundsatzbeschlüsse gefasst.

Was den frühen Lkw-Verkehr in der Seestraße angeht, habe er mit der Polizei Bad Wiessee gesprochen. „Vor sechs Uhr dürfen Lkw ja gar nicht ins Tegernseer Tal einfahren“, erklärte Köck. Nur einzelne Lieferanten hätten eine Sondergenehmigung. Es sei damit zu rechnen, dass die Polizei öfter einmal kontrolliere und auch Bußgelder verhänge. „Allerdings wissen wir natürlich, dass die Polizei bei uns nicht gerade überbesetzt ist“, merkte er an. Im Fall der „Autoposer“ habe die Polizei wenig Möglichkeiten, Krachmacherei zu unterbinden. Dazu, so Köck, müssten sich die Betreffenden schon im genau richtigen Moment erwischen lassen.

Messungen zeigen: Zahl der Schnellfahrer hat abgenommen

Um Temposünder über ein Bußgeld zu bekehren, setze die Gemeinde auch die kommunale Verkehrsüberwachung ein und lasse immer wieder Messungen durchführen. Deren Ergebnis zeige, dass die subjektive Wahrnehmung nicht unbedingt mit der Realität übereinstimme, berichtete Köck. Die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen habe in den letzten Jahren abgenommen: „Das können wir mit Daten belegen.“ Der Verkehr in der Seestraße, merkte er an, müsste zudem eigentlich weniger geworden sein, nachdem das Hotel Bachmair am See derzeit geschlossen ist. Dessen Gäste, erklärte Köck, würden von der Gastronomie und dem Einzelhandel schmerzlich vermisst.