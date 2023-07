Sturmfront überm Tegernsee löst Großeinsatz nach Seefest aus: Mehrere Boote kentern

Von: Klaus-Maria Mehr

Die DLRG musste 25 Menschen in Seenot vom Tegernsee retten. Fünf Boote, hier eines Höhe Tegernsee, kenterten. © DLRG/Mehr

Der Gewittersturm kam plötzlich und ohne Vorwarnung: Zwischen 23 und 0 Uhr fegten orkanartige Böen über den Tegernsee. Mehrere Seefest-Besucher gerieten in Seenot.

Rottach-Egern/Tegernsee – Dunkle Wolken und Wetterleuchten über den Bergen Richtung Tirol machten bereits am späteren Abend dem ein oder anderen Seefest-Besucher in Rottach-Egern ein mulmiges Gefühl. Hoffentlich kommt das nicht zu uns.

Ruhe vor dem Sturm: Ersten Gewitterfront verschont Rottacher Seefest

Kam es erstmal auch nicht. Diese erste Gewitterfront zog im Süden am Tegernseer Tal vorbei. Das Seefest konnte bei Sommerwetter stattfinden. Als die letzten Explosionen des Feuerwerks über den See schallten, war noch kein Windhauch zu spüren.

Am Morgen danach liegt ein gekentertes Segelboot vor Tegernsee auf Grund. Ein Holzkirchner war damit auf dem Heimweg vom Rottacher Seefest unterwegs, als der Sturm kam. © Klaus-Maria Mehr

Traditionell sind beim Seefest viele Boote unterwegs. Es geht ums Sehen und Gesehenwerden sowie ums Mitfeiern abseits von den Menschenmassen auf dem eigenen Boot. Das Feuerwerk vom Wasser aus zu beobachten, ist auch ein besonderes Schmankerl.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht Fotostrecke ansehen

Gegen Mitternacht überraschen plötzliche, sehr starke Böen die Seefest-Heimkehrer

Es ging auf Mitternacht zu. Die zahlreichen Boote waren gerade auf dem Heimweg, als der Gewittersturm, der in ganz Bayern für Chaos sorgte, plötzlich und ohne Vorwarnung mit Orkanböen über den See rollte. Laut DLRG kenterten fünf Boote, drei sind havariert und 25 Personen mussten in Seenot gerettet werden. Die Wasserwacht Rottach-Egern und die DLRG reagierten sofort. Dank des schnellen Einsatzes der Retter wurde niemand verletzt. Die DLRG berichtet:

„Gegen 00.05 Uhr ging bei den Wasserrettern der DLRG Tegernsee und Gmund, Wasserwacht Gmund sowie der Feuerwehr Tegernsee der Alarm ein. Unter der Leitung des Einsatzleiters Wasserrettung, Florian Städtler, machten sich über 20 Einsatzkräfte mit 5 Booten auf den Weg. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen verlief reibungslos. Zügig konnten die Schiffbrüchigen gerettet und havarierten Boote freigeschleppt werden. Der Einsatzschwerpunkt war der Bereich zwischen St. Quirin und der Mangfall-Mündung.“

Die DLRG im Sturmeinsatz in der Nacht auf Mittwoch auf dem Tegernsee. © DLRG Tegernsee

Holzkirchner kentert Höhe Tegernsee

Ein Holzkirchner war mit seinem Segelboot bereits auf Höhe Tegernsee, als ihn der Sturm mit voller Wucht traf. Das Boot kenterte und muss nun geborgen werden, berichtet die Polizei Bad Wiessee. Auch er kam mit hohem Sachschaden am Boot und dem Schrecken davon.

Das havarierte Segelboot des Holzkirchners vor Tegernsee. © Klaus-Maria Mehr

Die Polizei berichtet von 15 Einsätzen im Tegernseer Tal, um die Feuerwehr bei Absicherungsmaßnahmen zu unterstützen. Zahlreiche Bäume stürzten um, blockierten Straßen und Schienen. Die Feuerwehr Rottach-Egern verzeichnete zwei Einsätze in der Nacht. Die Aufräumarbeiten im gesamten Tal dauern an.

Ein Baum, der die Schiene zwischen Gmund und Tegernsee blockierte, wurde am frühen Morgen beseitigt. © Klaus-Maria Mehr