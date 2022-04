Angler aus München kentern mit Boot im eisigen Tegernsee - und retten sich selbst

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Eine Bootsstreife der Wiesseer Polizei (Symbolbild) rückte aus. © tp

Per Notruf wurde am Dienstagmittag das Kentern eines Fischerboots auf dem Tegernsee gemeldet. Die Polizei rückte mit dem Boot aus, konnte aber schnell Entwarnung geben.

Rottach-Egern - Wie die Wiesseer Polizei meldet, ging am Dienstag um 12:05 Uhr ein Notruf ein: Ein blaues Fischerboot mit zwei Personen darin sei gegenüber der Popperwiese Rottach-Egern, nahe der Ringseeinsel, gekentert.

Tegernsee: Angler kentern mit Boot - und retten sich selbst

Nur wenige Minuten später war eine Bootsstreife der Polizei Bad Wiessee vor Ort. Sie konnte schnell Entwarnung geben. Die beiden Angler, ein 46-jähriger Mann aus München und dessen 15-jähriger Sohn, hatten sich bereits ans Ufer der Popperwiese gerettet. Sie standen hüfttief im acht Grad kalten Wassers des Sees und versuchten, ihr Ruderboot wieder zu wenden.

Tegernsee: Viele Retter rücken wegen gekentertem Boot aus

Die beiden wurden durch das BRK wegen ihrer Unterkühlung versorgt, sonst waren sie nicht verletzt. Weiterhin waren die Wasserwacht Rottach-Egern, die DLRG Gmund und die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee vor Ort. Das Boot wurde durch die Feuerwehr Tegernsee geborgen.

Am nah gelegenen Walchensee kam es an den Osterfeiertagen auch zu einem Bootsunfall. Ein Paar war plötzlich in Lebensgefahr geraten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.