Der Glühwein-Zauber am Tegernsee geht weiter - Hier haben noch drei Stände bis 6. Januar offen

Der Adventszauber hat den Geschmack der Besucher offenbar getroffen. Touristiker sprechen von einem Erfolg – auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte. Ganz ist der Budenzauber noch nicht vorbei.

Tegernseer Tal – An vier Adventswochenenden fanden heuer die stimmungsvollen Märkte statt – erstmals im Dreierpack mit Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee. Für Peter Rie, Veranstaltungsmanager der TTT, ein Erfolg: „Wir sind aus touristischer Sicht sehr froh, dass wir den Gästen ein flächendeckendes Angebot bieten konnten.“

Die Möglichkeit, mit einem der großen Fahrgastschiffe von Markt zu Markt zu pendeln, sei daher auch sehr gut angenommen worden. „Nach dem dritten Adventswochenende hatten wir schon so viele Fahrgäste wie im ganzen Adventszauber im Jahr zuvor“, weiß Rie. Und da waren es nur drei Marktwochenenden. Erfreulich sei gewesen, dass es heuer kaum Probleme mit Wartezeiten gegeben habe. „Dank Unterstützung der RVO-Busse hat sich das gut eingespielt“, so Rie. Während also auf dem See drei große Schiffe im Halbstunden-Takt ablegten, beförderten vier RVO-Busse zusätzlich und viertelstündlich die Besucher zwischen Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee. Beschwerden habe es keine gegeben. Als Vorteil habe sich erwiesen, dass das Ticket für zehn Euro, das man über die TTT erwerben konnte, bis 24 Uhr auf der normalen RVO-Ringlinie gültig war.

Auch die Abwicklung der Bus-Gruppen habe sich als richtig erwiesen, so Rie. So seien Tages-Touristengruppen nach Kaltenbrunn oder zum Gmunder Volksfestplatz geleitet worden, um von dort aus mit einem Sonderschiff zu den Märkten zu fahren. Der Verkehr im Tal sei damit entlasten worden.

Neues Wiesseer Hüttendorf kam gut an

Gemütlicher und stimmungsvoller – so empfanden Besucher das neue Hüttendorf in Bad Wiessee. Die Lage zwischen Schiffsanlegestelle und Lindenplatz sei ideal, so Rie. „Bad Wiessee schließt auf, ganz klar.“ Und überhaupt, so Rie, würde jede Gemeinde erfreulicherweise weiter aufrüsten, um die Märkte noch attraktiver zu machen. Ob die schon 2017 erreichte Steigerung von 28 Prozent bei den Übernachtungen heuer übertroffen wird, sei noch nicht ausgewertet, so Rie. Aufgefallen sei aber bereits, dass die Märkte zunehmend für junges Publikum attraktiv sind.

Zwei Punkte wären für Rie in einer ersten Bilanz verbesserungswürdig: „Wir sollten an einem einheitlichen Pfandsystem arbeiten.“ Will heißen: Die Rückgabe von Glühwein- und Punschhaferl sollte künftig an jedem Ort möglich sein. Im Mai 2019 werde sich ein Arbeitskreis treffen, um Verbesserungen zu besprechen. Und dann war da das Wetter, das sich mit Sturm und Regen alles andere als vorweihnachtlich zeigte. „Schade“, findet Rie und befürchtet, dass sich dies auf die Besucherzahlen ausgewirkt haben könnte.

Geöffnete Standl

Für alle, die gerne weiterhin Glühwein schlürfen: Drei Stände im Kurpark haben bis 6. Januar geöffnet, teilweise von 11 bis 18 Uhr. An einem Stand kann man in der Silvesternacht von 22 bis 2 Uhr feiern.

