Radiosender organisiert Traumhochzeit am Tegernsee für Unglücks-Paar - doch das sagt ab

Ein Liebespaar vom Bodensee wurde vom Lawinenunglück in dem Hotel in Balderschwang kalt erwischt. Ein Tegernseer Hotel und Bayern 3 wollte helfen. Doch das Paar reagiert anders.

Tegernsee/Rottach-Egern – Außer Spesen nix gewesen: Einem vom Pech verfolgten Hochzeitspärchen vom Bodensee hätten das Parkhotel Egerner Höfe und das Standesamt Tegernsee gerne eine Spontanhochzeit am Tegernsee ermöglicht.

Doch das Paar entschied sich anders Über die Hochzeit von Mirja und Stephan sprach kurzzeitig ganz Bayern. Denn die Eheschließung drohte auch im zweiten Anlauf zu floppen. Das erste Mal war es eine Schwangerschaft, die das Ja-Wort in Schweden, der Heimat des Bräutigams, verhinderte.

Vorige Woche war es eine Lawine, die in das gebuchte Hotel in Balderschwang rauschte und die Hochzeitslocation für den 16. Februar außer Funktion setzte.

Über den Radiosender Bayern 3 bat das Paar bayernweit um Hilfe, um die Hochzeit doch noch retten zu können. Spontan bot Küchendirektor Thomas Kellermann vom Relais & Chateaux Parkhotel Egerner Höfe mit der Egerner Alm eine Alternative und eine Lösung für das Hochzeitsproblem an.

Hotel in Balderschwang von Lawine getroffen: Fotos Zur Fotostrecke

„Da es ohnehin nur eine kleine Hochzeitsgesellschaft war, hatten wir das Kontingent an Zimmern noch frei. Und unsere Alm hatten wir für eine Inhouse-Veranstaltung reserviert. Diese haben wir kurzerhand verschoben. Denn man hilft, wenn man helfen kann“, sagte Kellermann am Donnerstagabend.

Radiosender organisiert Traumhochzeit am Tegernsee für Unglücks-Paar - doch die sagen ab

Und auch am Tegernseer Standesamt gab’s überraschend noch Kapazitäten. Ausgerechnet für den 16. Februar hatte ein Paar seine Trauung abgesagt. Das spontane Hilfsangebot aus dem Tegernseer Tal wäre reines Glück im Unglück gewesen.

Doch am Freitagmorgen schlugen Mirja und Stephan das Angebot aus. Sie feiern nun im kleinen Rahmen in Ravensburg. Sternekoch Kellermann sieht es gelassen: „Es ist so wie es ist. Man kann niemand zu seinem Glück zwingen.“