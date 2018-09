Rosstag am Sonntag ersatzlos abgesagt - Wetter-Prognosen zu schlecht

Der Rosstag am Sonntag, 2. September 2018, ist ersatzlos abgesagt. Die Wettervorhersage war einfach zu schlecht. Die Absage schmerzt besonders, weil der Termin schon einmal verschoben worden war.

+++ Update: Samstag, 1. September 2018, 9.47 Uhr +++

Wie die TTT soeben mitteilt, wurde der Rosstag am Sonntag von den Veranstaltern ersatzlos abgesagt. Die Wettervorhersage war den Organisatoren einfach zu schlecht.

Ursprünglicher Artikel, 29. August

Rottach-Egern – Wie berichtet, entschlossen sich die Organisatoren vergangene Woche angesichts düsterer Wetterprognosen, das Traditionstreffen der Fuhrleute zu verschieben. Letztlich kam der befürchtete Regen dann doch nicht – und mancher ärgerte sich. Für den kommenden Sonntag herrscht Optimismus vor. Ob der 50. Rosstag über die Bühne gehen kann, wird aber erst am Samstagvormittag entschieden. Wenn das Wetter passt, erwartet die Besucher das volle Programm. Der Festzug findet trotz der Verschiebung in nahezu unveränderter Stärke statt. „Es ist wirklich toll, dass sich die Teilnehmer zwei Termine für uns freigehalten haben“, sagt Claudia Maier von der Rottacher Tourist-Info. Es habe sich sogar ein weiterer Zehnerzug angemeldet, der am eigentlichen Termin keine Zeit gehabt hätte. Somit präsentieren sich am Sonntag fünf Zehnerzüge, vier Brauereigespanne und viele weitere Gespanne und Reiter. Nicht mit dabei sein wird allerdings die Tragtierkompanie der Bundeswehr. Auch die Showband „Die Goldrieder“ aus Osttirol kann zum zweiten Termin nicht kommen.

Los geht’s am Sonntag um 10 Uhr mit Blasmusik in der Rottacher Kuranlage, um 12 Uhr beginnt der große Festzug von der Ganghoferstraße zum Festplatz nach Enterrottach. Auf Höhe der Kuranlage in der Seestraße werden Gespanne und Reiter kurz vorgestellt. Die Route führt heuer erstmals seit vielen Jahren wieder über den Gsotthaberhof. Gegen 13 Uhr erfolgt die Pferdesegnung an der Roßkapelle in Ellmau, ab 14 Uhr die Präsentation aller Gespanne, Kutschen und Reiter am Festplatz in Enterrottach. Danach beginnen die Vorführungen der Reitergruppen aus der Partnergemeinde Kastelruth.

Es verkehrt von 11 bis 19 Uhr ein kostenloser Pendelbus zwischen Rottach-Egern/Postamt und Festplatz Enterrottach. Der Eintritt kostet drei Euro, ein Teil davon kommt der Bergwacht Tegernseer Tal zu Gute.