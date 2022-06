Geldwäsche bei Villen am Tegernsee? Oligarch Usmanow fiel oberbayerischer Kreissparkasse schon 2017 auf

Eine der Villen des Putin-Vertrauten Alischer Usmanow am Tegernsee steht in Rottach-Egern. © Thomas Plettenberg/Archiv/Montage

Über Briefkastenfirmen und Banken soll der russische Oligarch Alischer Usmanow Milliarden verschoben haben. Auch die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee hegte einen Verdacht.

Rottach-Egern – Über ein verwirrendes Konglomerat an Briefkastenfirmen und Banken soll der russische Oligarch Alischer Usmanow seine Milliarden verschoben haben. Ermittler sind ihm auf der Spur. Denn auch die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee hegte bei seinen Rottacher Villen den Verdacht der Geldwäsche.

Wieder führt die Spur in die Steueroase Isle of Man, zwischen Großbritannien und Irland gelegen. 2017, so die Süddeutsche Zeitung (SZ), sei die Kreissparkasse bei einer Überweisung für Usmanows Tegernsee (IOM) Limited misstrauisch geworden. Daraufhin sei eine Geldwäscheverdachtsmeldung wegen intransparenter Geldbewegungen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln erfolgt.

Russischer Oligarch Usmanow im Visier der Ermittler am Tegernsee: Automatisches Verfahren

Die Kreissparkasse erklärt dazu auf Anfrage, dass es sich dabei um ein „automatisiertes Verfahren“ handelt. Sobald die Software Auffälligkeiten, beispielsweise bei der Überweisung in ein Steuerparadies, registriert, wird eine Meldung an den Geldwäschebeauftragten der Bank generiert. Der sichtet den Fall und gibt den Überweisungsvorgang, sofern er sich nicht ad hoc klären oder entkräften lässt, an die Behörden weiter. Mit dem weiteren Verlauf hat die Bank dann nichts mehr zu tun. Was die Warnmeldung im konkreten Fall 2017 ausgelöst hat, lasse sich auf die Schnelle nicht eruieren.

In diesen Zeitrahmen fällt auch der Erwerb von Usmanows vier Immobilien am Tegernsee. Zwischen den Jahren 2011 und 2018 hatten seine Strohmänner die vier Immobilien am Tegernsee über verschiedene Briefkastenfirmen auf Isle of Man für über 23 Millionen Euro erworben.

Russischer Oligarch Usmanow am Tegernsee: Kein Nachweis konkreter Straftaten

Der Miesbacher Verdacht der Geldwäsche ist dabei offenbar kein Einzelfall. 2018 soll sich auch die Schweizer Großbank UBS an die FIU gewandt haben. Es sei um einen Vertrauten Usmanows gegangen, der von dessen Konto bei der Münchner Filiale insgesamt 170 000 Euro in bar abgehoben habe. Usmanow und sein Bevollmächtigter hätten aus Sicht der Bank keinen ausreichenden Grund für den hohen Bargeldbedarf nennen können, meldet die SZ.

Der Usmanow-Gefolgsmann wiederum sei Geschäftsführer einer Firma in der Karibik gewesen, deren Dienste auch der Oligarch nutze. Über die Karibik sei auch die Finanzierung von Usmanows Chaffeurservice am Tegernsee abgewickelt worden. Doch der Nachweis, dass die angezeigten Geldströme aus konkreten Straftaten stammen könnten, den gibt es offenbar nicht. Doch erst wenn dieser vorliege, könne ein Verfahren eingeleitet werden, heißt es in Ermittlerkreisen.

Dem hält nun Usmanows Sprecher Grigory Levchenko auf Anfrage unserer Zeitung entgegen: „Herr Usmanow hat sein ganzes Eigentum vollkommen offen, transparent, mit seinen eigenen Mitteln, manchmal unter Hinzuziehung von Krediten und immer der geltenden Gesetzgebung erworben.“ Es habe auch nie irgendwelche Strohmänner für sein Eigentum gegeben. Der Immobilienbesitz „wurde auf Rat von Juristen und Steuerberatern im Namen von Unternehmen erworben, wie das weltweit üblich ist“.

Offshore-Firmen verschleiern Besitzverhältnisse des russischen Oligarchen Usmanow

Weltweit üblich ist nach wie vor das System von Offshore-Firmen. Sie verschleiern die wahren Besitzverhältnisse. So waren es bei Usmanow britische Staatsbürger, die für ihn den Erwerb der drei Villen und einer Doppelhaushälfte für die Firmen Tegernsee (IOM) Limited, Lakeview Property Holding Limited und Lakepoint Property Holdings in Münchner Notariaten abwickelten.

Im Fachjargon nennt man solche Handlanger „Strohmänner“. Sie verschleiern den eigentlichen Käufer. Usmanows Sprecher hält dagegen: „Es gab nie irgendwelche Strohmänner, die sein Eigentum formell besessen hätten.“ Denn Usmanow habe „nie verheimlicht, dass er persönlich Aktionär dieser Unternehmen ist und er, als diese in Trusts (mehrere Unternehmen unter einer Dachgesellschaft, Anm. d. Red.) übertragen wurden, zum Begünstigten dieser Trusts wurde“.

Bei seinen Rottacher Immobilien war die Käuferadresse stets die gleiche: Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, 4th Floor. In diesem im 4. Stock unter dem Dach haben unzählige Briefkastenfirmen ihren Sitz, verwaltet von der Firma „Bridgewater“. „Glastür, Klingel, nette Sekretärin: Mehr sieht man nicht. Schon gar nicht, wer hinter der Firma steckt“, schrieb vor vier Jahren die SZ, als ihr die brisanten „Paradise Papers“ zugespielt wurden.

Diese Unterlagen legten den Verdacht nahe, dass Usmanow ein Bridgewater-Großkunde sei. Dies treffe nicht zu, erwidert sein Sprecher. Die Unternehmen, die seine Immobilien verwalten, „sind keine Briefkastenfirmen“, sie würden „regelmäßig geprüft“. Die „professionellen Direktoren“ hätten „keinerlei Steuervorteile“ im Sinn, nur eine „effektive Immobilienverwaltung“.

Russlands Oligarch Usmanow kämpft um Aufhebung der Sanktionen

Auf die Frage, ob sich Usmanow, wie es andere Oligarchen erwägen, auch von den Sanktionen freikaufen wolle, kam als Antwort: „Herr Usmanow ist kein Oligarch, außerdem hat er offiziell erklärt, nicht mit den Sanktionen einverstanden zu sein.“ Zu deren Aufhebung sei ein „Gerichtsverfahren“ beim Europäischen Gerichtshof „eingeleitet“ worden. Doch für welche Verdienste Usmanow etliche Orden von Russlands Präsident Wladimir Putin verliehen wurden, dazu schweigt sein Sprecher. Bislang ist auch nicht bekannt, dass sich der 68-Jährige vom russischen Kriegstreiber abgewandt hätte.

VON KLAUS WIENDL