Familienvater verirrt sich mit Söhnen in Schneemassen und droht abzustürzen - Polizeihubschrauber im Einsatz

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Ein Polizeihubschrauber rettete gemeinsam mit der Bergwacht Rottach-Egern eine Familie vom Risserkogel. © Imago/MiS

Die Bergwacht Rottach-Egern wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz am Risserkogel gerufen. Ein Vater mit seinen zwei Söhnen drohte in tiefem Schnee abzustürzen.

Rottach-Egern - Auch wenn im Tegernseer Tal der Frühling bereits lacht, oberhalb von 1500 Höhenmetern liegt noch tiefer Schnee. Diese Tatsache wurde einem Familienvater mit seinen beiden Söhnen (13 und 15) am Risserkogel zum Verhängnis. Die drei Wanderer gerieten beim Abstieg auf der Nord-Ostseite am Donnerstagabend (20. April) gegen 17.30 Uhr in tiefe Schneemassen. Das berichtet die Bergwacht Rottach-Egern aktuell.

Sie versuchten mehrmals, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien, doch dabei wären sie fast abgestürzt. So blieb dem Vater nur, die Bergwacht zu alarmieren. Die Einsatzleiterin forderte bei der Leitstelle und der Fliegerstaffel der Bayerischen Polizei einen Hubschrauber an.

Einsatz am Risserkogel: Polizeihubschrauber fliegt Wanderer aus

Es kam der Polizeihubschrauber Edelweiß eins, nahm die Flugretter der Bergwacht auf und flog zum Risserkogel. Dort wurden Vater und beide Söhne nacheinander ausgeflogen und unverletzt ins Tal gebracht.

Waldbrandalarm noch im Einsatz - doch Hubschrauber kann nichts finden

Noch während des Einsatzes wurde die Einsatzleiterin über einen angeblichen Waldbrand informiert im Bereich Hirschberg Richtung Söllbachtal. Eine besorgte Bürgerin hat gemeldet, dass eine Rauchsäule über diesem Bereich zu sehen ist. Nachdem die Menschenrettung erfolgreich beendet war, überprüfte der Hubschrauber vor seinem Abflug nochmals den Bereich und konnte keine Feststellung machen. Gegen 19:00 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren fünf Retterinnen und Retter im Einsatz.

Die Schneeverhältnisse sind vor allem für ungeübte Bergwanderer nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Vor Kurzem stürzte ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt nahe der Zugspitze auf einem verschneiten Wegabschnitt in den Tod.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.