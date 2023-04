Toilette in Rottacher Schulturnhalle zerstört: Videoaufzeichnung entlarvt Jugendliche

Gruppe gibt sich reumütig

Damit hatten sie wohl nicht gerechnet: Eine Videoaufzeichnung der Gemeinde Rottach-Egern hat drei Jugendliche beim Vandalismus in der Rottacher Schulturnhalle entlarvt.

Rottach-Egern - Wie berichtet, hatten die drei bisher namentlich Unbekannten am Dienstag, 11. April, die Behinderten- und Damentoilette in der Sporthalle der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern mutwillig zerstört. Laut Polizeibericht beschmierten die Täter Wände , zerstörten Toilettendeckel und Papierhalter und versuchten, Papier und andere Gegenstände in Brand zu setzen. Der Gesamtsachschaden belief sich laut Gemeinde auf mindestens 1500 Euro.

Schon damals war klar, dass die Videoaufzeichnung bei der Ermittlung der Vandalen helfen könnte. Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee nun mitteilt, sind die Identitäten mittlerweile tatsächlich geklärt. Es handle sich um drei zwölf- bis 14-jährige Schüler der Realschule Tegernseer Tal in Gmund. Sie wohnen in Rottach-Egern, Gmund und Waakirchen, treffen sich aber regelmäßig mit Freunden auf dem Sportplatz der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern. Erst einer der drei Täter ist strafmündig.

Gegenüber der Polizei zeigten sie sich reumütig und kündigten an, sich auch bei der Gemeinde entschuldigen zu wollen.

