Träger der Bürgermedaille: Otto Lederer ist tot

Von: Christina Jachert-Maier

Otto Lederer war für seine Lesungen bekannt - wie hier 2019 mit Ludwig Thomas „Heiliger Nacht“. © Archiv Andreas Leder

Er war bekannt für sein vielfältiges Engagement. Dafür hat die Gemeinde Rottach-Egern ihm die Bürgermedaille verliehen. Nun ist Otto Lederer im Alter von 91 Jahren gestorben.

Rottach-Egern – Abschied genommen hat Otto Lederer daheim in seinem Haus in Rottach-Egern, seine drei Kinder Michael, Eva-Maria und Stephan waren bei ihm. „So wie er es wollte“, sagt Sohn Stephan. Zuvor hatte sein Vater einige Wochen im Krankenhaus verbracht, ein Virus setzte ihm zu. Im Alter von 91 Jahren ist Otto Lederer gestorben. Bekannt war er für sein vielfältiges Engagement und die Liebe zu den Bergen. 2011 erhielt er die Bürgermedaille für besondere Verdienste um die Gemeinde Rottach-Egern.

Geboren wurde Lederer 1930 in Pilsen als Sohn eines Jägers. Der Krieg ließ seine Familie nach Oberbayern fliehen. Im Tegernseer Tal fand er eine zweite Heimat und verliebte sich in die Berge. Auf einer seiner Touren lernte er auch seine Frau Marianne kennen, die kurz vor seinem 90. Geburtstag starb.

Lederer war Bankkaufmann, aber sein Herz gehörte seiner Familie, den Bergen, der Kultur, der Gemeinschaft. 30 Jahre lang war er in der Kirchenverwaltung engagiert, 25 Jahre lang gehörte er dem Pfarrgemeinderat an, 16 davon als Vorsitzender. Lederer betätigte sich als Kirchen-, Friedhofs- und Kulturführer, vor allem bleiben seine Lesungen von Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ in Erinnerung. Unzählige Male zog er für die Aktion „Leser helfen Lesern“ unserer Zeitung als Rezitator die Zuhörer in seinen Bann.

Himalaja-Expeditionen und Hilfe für Kroatien

Mit 62 Jahren beendete Lederer seine Tätigkeit bei der Vereinsbank und unternahm Expeditionen in das damals wenig erschlossene Himalaja-Gebiet. „Ich habe mich abgeseilt“, erzählte er. Seine Reisen führten ihn nach Tibet, Sibirien, ins Grönlandeis, zum Nordkap und in die Wüsten Afrikas. Er war Mitglied in mehr als 15 Vereinen im Tegernseer Tal. Während des Jugoslawien-Kriegs startete er ein Hilfsaktion für Kroatien.

2018 erlitt Lederer einen schweren Autounfall, ein Bein wurde amputiert. „Das war eine sehr große Einschränkung für ihn“, weiß Sohn Stephan. Es wurde schwer für ihn, das Haus zu verlassen. Das Interesse an allem, was am Tegernsee und in der ganzen Welt geschieht, verließ ihn aber nie. Viele Stunden verbrachte er am Schreibtisch, dort standen zig Ordner mit Bildern seiner Reisen und geschichtlichen Dokumenten.

Die Heilige Seelenmesse für Otto Lederer findet am Dienstag, 15. März 2022, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Egern statt. Danach wird die Urne auf dem Ringbergfriedhof in Kreuth/Pförn beigesetzt.