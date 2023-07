Trainingslager dahoam: Fans empfangen FC Bayern am Tegernsee - Testspiel am Dienstag

Auf Tuchfühlung: Selfies und jede Menge Autogrammwünsche, gerne auf FCB-Trikots, warteten auf die Bayern-Stars um Kingsley Coman (M.), die am Wochenende ins Trainingslager in Rottach-Egern starteten.

ANKUNFT IN ROTTACH-EGERN

Von Dieter Dorby schließen

Der FC Bayern ist da, und die Fans kommen. Eine Woche verbringt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Trainingslager am Tegernsee. Zeit zum Üben - und auch für Transfer-Wasserstandsmeldungen.

Auch wenn der Königstransfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur noch nicht finalisiert ist – der Engländer hat stattdessen die Australienreise seines Klubs angetreten – und in Sachen Kyle Walker noch nicht Vollzug gemeldet wurde, gibt es für die Fans des FC Bayern beim Trainingslager in Rottach-Egern neue Gesichter zu sehen.

Die beiden Neuzugänge Konrad Laimer (von RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (von Borussia Dortmund) machen das Trainingslager am Tegernsee ebenso mit wie die Transferkandidaten Sadio Mane und Benjamin Pavard, für die die Woche eher eine Abschiedsrunde sein dürfte.

Gleiches könnte auch für Nationalspieler Leon Goretzka gelten, dessen Status im Verein zuletzt gelitten hatte. Das Trainingslager am Tegernsee – es ist gleichermaßen Schlussstrich und Neustart.

Wer die FCB-Stars vor Ort am Ball erleben will, hat dazu bei den öffentliche Trainingseinheiten Gelegenheit: morgen, Dienstag, ab 17.30 Uhr und am Donnerstag, 20. Juli, ab 10 Uhr. Zudem steigt am Dienstagabend ab 18.30 Uhr das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern. Tickets an der Tageskasse: Erwachsene zehn Euro, Kinder fünf Euro.

