Trauerfeier von Gertraud Gruber: „Sie hat uns den rechten Umgang mit dem Leben gelehrt“

Von: Alexandra Korimorth

Ein Herz aus roten Rosen schmückte in der Egerner Pfarrkirche den Sarg von Gertraud Gruber. Monsignore Walter Waldschütz (r.) gestaltete den Trauergottesdienst. © Thomas Plettenberg

In ihrer Trauerfeier wurde Gertraud Gruber und ihre Verdienste gewürdigt. Mitarbeiter verabschiedeten sich mit gelben Rosen. Die Kosmetik-Pionierin wurde in Rottach-Egern beerdigt.

Rottach-Egern – Rund 300 Trauergäste nahmen gestern Nachmittag in St. Laurentius in Rottach-Egern Abschied von Gertraud Gruber. Die Kirche und der Friedhof waren geschwemmt mit Rosen – dem Wahrzeichen, das die Verstorbene ihrer Schönheitsfarm und ihrer Kosmetikmarke einst gegeben hatte. Auf dem Sarg weiße Rosen, davor – neben dem Porträt einer wissend und verständnisvoll lächelnden Gruber – ein riesiges Herz aus rosa Rosen. Rechts und links brennende weiße Kerzen.

Feierlich und hochemotional war der beinahe zweistündige Gottesdienst, der online übertragen wurde und zu dem neben ihren Mitarbeitern – alle erkennbar durch die einzelne gelbe Rose, die sie ihrer Chefin später ins Grab werfen sollten – Freunde und Wegbegleiter gekommen waren. Neben „Gästinnen“ ihrer Schönheitsfarm nahmen unter anderem auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bürgermeister Christian Köck mit großen Teilen des Gemeinderats sowie die Altbürgermeister Konrad Niedermaier und Franz Hafner Abschied.

Gertraud Gruber hatte gebeten, aus ihrer Beerdigung kein „G‘schiss“ zu machen

Monsignore Walter Waldschütz ließ Gruber mit seinen Erinnerungen lebendig werden. Vor allem ihren Humor. Als er sie bei einer Krankheit salbte, habe sie beispielsweise wissen wollen, ob er dafür etwas aus der Gruber Kosmetik-Linie verwende. Etliche Male – auch mit ihrer Bitte, bei ihrer Beerdigung bloß kein „G’schiss“ zu machen – brachte er die Trauergemeinde zum Lächeln und bat, nicht zu trauern, sondern dankbar zu sein, dass „wir sie gehabt haben“. Gertraud Gruber sei ein großes Herz gewesen, das immer offen stand, aber nie gerühmt werden wollte.

Abt Johannes Eckert von St. Bonifaz verglich Gruber mit der unbekannten Frau, die Jesus in Betanien mit kostbarem Nardenöl salbte und ihn damit zum Messias, zum Gesalbten, machte und heilte. Gruber habe Menschen äußerlich und innerlich zum Strahlen gebracht. Die evangelische Pfarrerin Doris Zölls, die spirituelle Leiterin des St. Benediktus Hofs, der dank Gruber zu einem führenden spirituellen Zentrum in Europa ausgebaut werden konnte, rühmte die Kosmetik-Pionierin als Sinnsucherin, die den Weg der Achtsamkeit auf sich genommen habe und ihrerseits Spiritualität in die Menschen einpflanzen konnte.

Aigner lobt Gruber als Vorbild und Inspiration für alle Frauen

Landtagspräsidentin Aigner lobte sie als Vorbild und Inspiration für alle Frauen – zu einer Zeit, in der das keineswegs selbstverständlich war. Gertraud Gruber habe gezeigt, dass es sich immer lohne, für seine Träume und Ziele zu kämpfen. Bürgermeister Köck richtete sein „Vergelt’s Gott“ direkt an die verstorbene Ehrenbürgerin, die er für ihren Mut, ihren Pioniergeist, ihr Geschick und ihre Lebensgeschichte rühmte.

Und Grubers engste Vertraute und Vorstand der Gertraud und Josef Gruber Stiftung, Irene Boop, versprach, der Freundin, die ihr und vielen anderen den „rechten Umgang mit dem Leben gelehrt habe“: „Wir werden alles dafür tun, ihr Lebenswerk in ihrem Geiste uns Sinne in die Zukunft zu tragen.“ Gruber habe nicht gewollt, dass man um sie weine. Sie habe sich „ein Lächeln gewünscht, das wir ihr auf dem letzten Weg mitgeben“. Dieser Wunsch konnte ihr nur teilweise erfüllt werden. Denn zum Lächeln flossen auch Tränen über den großen Verlust. ak

Lesen Sie auch: Sie war ein Vorbild für Pioniergeist, Tatkraft und soziales Engagement. Nun ist Gertraud Gruber, Gründerin der ersten Schönheitsfarm Europas und Ehrenbürgerin von Rottach-Egern, im Alter von 100 Jahren gestorben.

