„Natur pur“: Am Sonntag beginnt die Aktionswoche auf der Sutten

Es kreucht und fleucht auf der Sutten in Rottach-Egern. Zum zweiten Mal macht jetzt die Tegernseer Tal Tourismus GmbH das Naturidyll im Rahmen einer Aktionswoche erlebbar. Am Sonntag geht‘s los.

Rottach-Egern – Die Sutten, ein Hochtal zwischen Wallberg und Stolzenberg, ist ein regelrechter Tummelplatz für Tiere und Pflanzen verschiedenster Gattungen. Um Naturliebhabern - Einheimischen wie Gästen - das Gebiet näher zu bringen, hat die TTT heuer zum zweiten Mal ein einwöchiges Erlebnisprogramm mit täglichen Führungen und Wanderungen auf die Beine gestellt (20. bis 27. Mai). Vor allem Familien mit Kindern sollen sich heuer angesprochen fühlen. Daher findet die Aktion dieses Jahr nicht vor, sondern während der Pfingstferien statt, wie TTT-Sprecherin Elisabeth Helfer erklärt. „Und wir haben zwei, drei neue Anreize im Programm geschaffen.“

Dabei gehe es keinesfalls darum, Massen an Touristen durch das Gebiet zu schleusen. Vielmehr achte man darauf, den Leuten das Naturjuwel in kleinen Gruppen zu präsentieren, betont Helfer. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Ob Wandern entlang von Orchideenwiesen, sportliche Touren mit dem Tegernseer Heimatführer Rudi Hauptvogel, Wildkräuterführungen oder eine Vogelstimmenwanderung – „für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verspricht die TTT.

Bei einer Walderkundung zum Beispiel erzählt ein Jäger Wissenswertes zum Tegernseer Wild. Und auch Marco Müller, Gebietsbetreuer des Mangfallgebietes und als solcher fachkundiger Begleiter der Aktionswoche, ist wieder im Programm vertreten. Er präsentiert bei seiner Führung am Freitag, 25. Mai, die Artenvielfalt im Feuchtgebiet. Auch in die Nacht hinein führt eine Wanderung. Sie beginnt am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr. Neu im Programm ist zudem eine Vogel-Rallye. Die kleinen Naturforscher dürften in erster Linie beim Spurenlesen, beim Barfußwandern oder auch beim Beobachten von Steinadlern auf ihre Kosten kommen. Alle Exkursionen dauern zwischen zwei und vier Stunden.

Als Partner beteiligen sich alle fünf Hüttenwirte auf der Sutten an der Veranstaltungsreihe. Sie bieten vor und nach den jeweiligen Wanderungen Stärkungen an. Am Sonntag, 20. Mai, werden zudem alle „Natur pur“-Gäste auf der Wildbachhütte, der Moni-Alm und der Hafner Alm mit Live-Musik begrüßt. Zum Abschluss am 27. Mai hat die Wildbachhütte ebenfalls Musikanten zu Gast.

Christian Köck, Bürgermeister von Rottach-Egern, freut sich, dass das Suttengebiet dank der Aktionswoche noch bekannter wird. „Als Gemeinde ist es uns wichtig, junge Menschen und Familien in die Natur zu locken und ihnen einen respektvollen Umgang mit Fauna und Flora zu vermitteln“, sagt der Rathaus-Chef. Gerade im Suttengebiet könne man die Natur sehr gut bei vielfältigen Freizeitaktivitäten erleben.

Und so kommt man hin

Neben dem Pkw können auch die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise genutzt werden. So fährt etwa die RVO-Buslinie 9560 direkt bis zur Haltestelle Moni-Alm. Dort befindet sich der Treffpunkt für alle Führungen. Das komplette Programm finden Interessierte im Internet auf www.tegernsee.com/sutten-natur-pur. Tickets sind bei allen Tourist-Informationen am Tegernsee und bei München Ticket zum Preis von sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis 16 Jahre erhältlich.

gab