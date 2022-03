Tegernsee-Oligarch: Landrat bringt Enteignungen ins Spiel - hat aber zunächst anderen Plan

Von: Katarina Amtmann

Oligarch Alischer Usmanow: Er soll mehrere Villen am Tegernsee besitzen. Auch eine Yacht gehört dem Putin-Freund. © Westend61/Yuri Kochetkov/IMAGO/dpa (Archivbilder/Montage)

Der russische Oligarch Usmanow soll am Tegernsee mehrere Villen besitzen. Miesbachs Landrat brachte im Zuge des Ukraine-Konflikts nun Enteignungen ins Spiel.

Rottach-Egern - Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine steht der russische Oligarch Alischer Usmanow mit seinem Villenbesitz am Tegernsee nun im Fokus der örtlichen Öffentlichkeit. Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) brachte ins Spiel, dass auch Enteignungen geprüft werden müssten. Er betonte jedoch, dass es zunächst darum gehe, Oligarchen im Ukraine-Konflikt zur Einflussnahme auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin aufzufordern.

Ukraine-Konflikt: Oligarchen sollen auf Putin einwirken

„Wenn wir die Oligarchen dazu bewegen wollen, auf Putin einzuwirken, den Krieg zu beenden, dann ist die Drohung mit Enteignungen kontraproduktiv“, sagte von Löwis auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. „Aber die Möglichkeiten von Enteignungen müssen geprüft werden und können durchaus eine weitere Stufe der Sanktionen darstellen.“ Zuerst hatte die Bild von Löwis dazu zitiert.

Putin-Freund Alischer Usmanow: Rottach-Egern mit Protestkundgebung

Ukraine-Demo in Rottach-Egern: Protest gegen Russland-Oligarch Usmanow

Die EU hat das Vermögen Usmanows eingefroren, der seit 2009 den Fecht-Weltverband führt und mit Millionensummen alimentiert. Am Mittwoch hatten aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine rund 300 Menschen unweit einer Villa Usmanows in Rottach-Egern demonstriert. Damit wollten sie eine Botschaft an den Oligarchen senden. „Er soll sich von diesem Krieg und von Putin distanzieren. Er soll seinen Einfluss geltend machen bei Putin, zusammen mit anderen Oligarchen, um Putin zum Einlenken zu bringen“, sagte Thomas Tomaschek, Sprecher des Grünen-Ortsverband Tegernseer Tal, dem Ortsverband, der zu der Kundgebung aufgerufen hatte.

Usmanow soll auch eine Mega-Yacht besitzen. Erst hieß es, das fast 600 Millionen Euro teure Schiff sei beschlagnahmt worden, dann allerdings widersprach eine Behörde. (kam/dpa)