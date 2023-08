Wallbergkircherl: Um 22 Uhr gehen die Lichter aus

Von: Gerti Reichl

Teilen

Wallbergkircherl: Ab 22 Uhr nicht mehr beleuchtet. © Thomas Plettenberg

Das Wallbergkircherl, nachts beleuchtet, ist ein vertrautes Bild für Einheimische und Urlauber. Jetzt müssen sich alle daran gewöhnen, dass um 22 Uhr oben am Berg die Lichter ausgehen. Dahinter steckt eine Serie von Fehlalarmen, mit denen die Feuerwehr Rottach-Egern zu kämpfen hat.

Rottach-Egern – Die Serie von Fehlalarmen begann beim Tegernseer Waldfest Mitte Juli. „Flammenschein sichtbar, etwa 100 Meter rechts neben der Wallbergbahn, Rauch“, lautete das Meldebild, das von der Rettungsleitstelle Rosenheim über Funk kam. Hatte sich da ein Waldfestbesucher im nächtlichen Bierdunst etwas eingebildet? Jedenfalls wurde die stille Alarmierung, also der Piesper ausgelöst und die Rettungskette in Gang gesetzt. Das heißt: Zunächst zwei Fahrzeuge mit 15 Mann machten sich unter dem Kommando von Tobias Maurer auf den Weg. Weitere Kameraden („um diese Uhrzeit sind mehr Leute verfügbar“) rückten vorsorglich am Feuerwehrhaus an.

Alarm auf dem Wallberg: Ausrücken für Feuerwehr nicht ungefährlich

Wenn ein Alarm für den Wallberg ausgelöst wird, heißt das: Nicht über die Wallbergstraße, sondern zunächst über die Suttenstraße müssen sich die Kameraden auf den Weg machen. Vom Parkplatz „Kisten“ geht es dann über den Wirtschaftsweg hinauf Richtung Wallberg-Restaurant. „Das mag ja ein netter Ausflug sein, aber nicht für uns Feuerwehrler“, sagt Maurer. Gut 20 Minuten dauert die Anfahrt. „Wenn bei der Portnessalm schon abzusehen ist, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, können wir nicht umkehren, sondern müssen ganz hinauf“, beschreibt der Kommandant den weiteren Verlauf, der sich beim ersten Fehlalarm so abspielte – und auch bei drei weiteren Einsätzen in den vergangenen Wochen. Sie waren immer wegen eines vermeintlichen Feuers am Wallbergkircherl nötig.

Maurer hat eine Erklärung: „Die nicht hellweiße, sondern augenfreundliche orange Beleuchtung des Kircherls wirkt bei Nebelreißen oder bei Wolken wie ein Feuerschein. Insider wissen das.“ Unten im Tal könnte der ein oder andere Beobachter also irritiert oder unsicher sein, was oben auf 1605 Metern Höhe tatsächlich los ist.

Er wolle die Alarmierungen nicht abtun, sagt Maurer, „Aber nachts in schwieriges Gelände auszurücken, ist auch kein Spaß.“

Um diese „nicht ganz ungefährlichen Einsätze“ zu minimieren oder noch besser ganz zu unterbinden, hat Tobias Maurer nach dem jüngsten Einsatz am vergangenen Sonntag die Initiative ergriffen. Auf kurzem Dienstweg und in Absprache mit Bürgermeister Christian Köck sowie Monsignore Walter Waldschütz von der für das Kircherl zuständigen katholischen Kirchenverwaltung Tegernsee-Egern-Kreuth, wurde beschlossen, dass das Wallbergkircherl nur noch bis maximal 22 Uhr angestrahlt wird. Bei Einbruch der Dunkelheit gehen die Lichter weiterhin an, doch sie brennen eben nicht bis etwa 23.15 Uhr, wie bisher.

Maurer hofft, dass es damit zu weniger Fehlalarmen kommt. „Die Rettungsleitstelle Rosenheim kann hier leider keine Hilfestellung geben“, weiß der Kommandant. „Sie ist verpflichtet, die Meldungen aus Anrufen weiter zu verfolgen. Eine Überprüfung der Richtigkeit der Angaben ist schlicht nicht möglich.“ Maurer gibt aber auch zu bedenken: Sollte die Maßnahme keinen Erfolg zeigen und es weiter zu Fehlalarmen kommen, dann müsste das Licht ganz ausbleiben, „was aber keiner der Beteiligten möchte.“

Beleuchtetes Wallbergkircherl: Auf vertrautes Bild will keiner verzichten

Die Wallbergbahn, ebenfalls beleuchtet, das Kircherl: Dass Einheimische und Urlauber auf dieses gewohnte Bild auch nachts nur ungern verzichten, spürte man im Rottacher Rathaus im vergangenen Jahr: Infolge der bundesweiten Energiespar-Verordnung ab September 2022 blieben auch am Wallberg die Lichter aus. „Es hagelte extrem viele Beschwerden“, weiß Maurer. Man wolle sich das nicht auch noch nehmen lassen, habe es geheißen. Zur Weihnachtszeit gingen die Lichter wieder an in Rottach-Egern, und die Welt war wieder in Ordnung. „Jetzt müssen wir die Entwicklung abwarten“, sagt der Feuerwehrkommandant in der Hoffnung, dass es zu keinen nächtlichen Fehlalarmen mehr kommt.

gr