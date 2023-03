Umstrittener Rathaus-Neubau: Initiative will Redezeit bei Rottacher Bürgerversammlung

Von: Gabi Werner

Die Planung für den Rathaus-Neubau in Rottach-Egern hinterfragen Stefan Berghammer (l.) und Marco Zimmermann kritisch. © Thomas Plettenberg

Geht es nach der Gemeinde, soll der Rathaus-Neubau bei der Rottacher Bürgerversammlung kein riesiges Thema sein. Die Kritiker sind damit nicht einverstanden: Sie fordern für sich eine Redezeit.

Rottach-Egern – Der geplante Neubau des Rottacher Rathauses bewegt die Gemüter. Anders als ursprünglich vorgesehen, sollen bei der Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. März, aber noch keine konkreten Pläne gezeigt werden. Die Gemeinde will sich für die Planungen mehr Zeit nehmen, das Thema – so hatte Bürgermeister Christian Köck (CSU) zuletzt erklärt – werde bei der Versammlung nur angerissen. Der Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern, die sich für eine Sanierung des alten Rathauses einsetzt, ist das nicht genug: Sie pocht nicht nur auf die Beantwortung einiger Fragen, sondern will auch eine Redezeit eingeräumt bekommen.

Rathaus-Neubau: Initiative will zehn bis 15 Minuten sprechen

Die Interessengemeinschaft begründet ihr Ansinnen mit der „Brisanz des Themas“. Zehn bis 15 Minuten solle daher der Sprecher der Förder- und Schutzgemeinschaft „möglichst am Anfang der Veranstaltung“ sprechen dürfen, heißt in einem Schreiben an Bürgermeister Köck und die Gemeinderäte. Unterzeichnet haben es die beiden Initiatoren Stefan Berghammer und Marco Zimmermann. Für sie haben sich aus den jüngsten Aussagen und Entwicklungen zum Rathaus-Neubau „mehrere Aspekte und Fragen ergeben“.

Kritische Fragen zu den Neubauplänen

Unter anderem wollen sie wissen, ob die Vorplanung des Neubaus tatsächlich mindestens 35 Räume bei etwa 24 Mitarbeitern vorsehe, ob die CO2-Bilanz bei Neubau und Sanierung verglichen worden sei und ob eine Sanierung nicht in kürzerer Zeit zu bewerkstelligen sei. Ein wichtiger Punkt ist für die Gemeinschaft auch die Einbindung der Bevölkerung in das Projekt. „Wird den Rottach-Egerner Bürgern ein Mitspracherecht eingeräumt?“, wollen sie wissen. Die Bürgerversammlung beginnt um 20 Uhr im Seeforum.

