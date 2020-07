Von wegen Unfallflucht: Rottacherin hat Schaden selbst verursacht

Nicht irgendwelche Rowdys oder ein Unfallflüchtiger haben den erheblichen Schaden am Wagen einer Rottacherin angerichtet. Wie sich jetzt herausstellt, war sie es selbst.

Update der Polizei vom 29. Juli:

Am 28. Juli wurde durch einen aufmerksamen Zeugen die Polizei informiert, dass Fahrzeugteile in näherer Umgebung der ursprünglich genannten Unfallstelle aufgefunden wurden. Aufmerksam wurde er durch den Artikel in den Medien. Diese Fahrzeugteile wurden der Polizei übergeben. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Außenspiegel von dem Pkw der Rottacherin handelt. Es konnte aufgrund der Spurenlage nachvollzogen werden, dass die Rottacherin den Unfall selbst verursacht hatte. Sie hatte eine Abfalltonne derart touchiert, dass der Außenspiegel ausriss und die Abfalltonne nicht mehr zu gebrauchen ist.

Erstmeldung am 27. Juli:

Die Polizei meldet: Am 27. Juli um 14:30 Uhr parkte eine Rottacher Kauffrau ihren Pkw, Daimler Benz, auf dem Parkplatz bei der Sparkasse/Musikschule in Rottach-Egern (Durchgang zum Gasthof Lindl).

Die Rottacherin stellte den Pkw auf den Stellplätzen direkt am Bankgebäude ab. Gegen 15:15 Uhr, als sie wieder zu Hause ankam, bemerkte sie, dass ihr Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug stark beschädigt wurde. An dem Fahrzeug wurde die gesamte Länge der Beifahrerseite beschädigt und teilweise verkratzt. Außerdem wurde der Außenspiegel samt Gehäuse regelrecht herausgerissen. Auf Höhe der Beifahrertüre konnte Gummiabrieb gesichert werden.

Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Wiessee weiterzugeben, Tel. 08022/9878-0

