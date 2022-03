Unfall in der Aribostraße - Autofahrer hatten viel Glück

Von: Gerti Reichl

Total demoliert wurde dieser Ford beim Unfall an der Aribostraße. © Feuerwehr Rottach-Egern

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es in der Aribostraße gekommen. Die Fahrer hatten viel Glück und blieben unverletzt.

Rottach-Egern - Am Faschingsdienstag, um 19.30 Uhr, hat es an der Kreuzung von Aribostraße und Weißachdamm in Rottach-Egern ordentlich gekracht. Laut Polizei wollte ein 52-jähriger Rottacher mit seinem Audi Q7 vom Weißachdamm kommend die Aribostraße überqueren. Dabei übersah er eine 40-jährige Warngauerin, die mit ihrem Ford auf der Aibostraße unterwegs war und eigentlich Vorfahrt hatte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass am Ford Totalschaden entstand und der Audi erheblich demoliert wurde. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die beiden Fahrer hatten großes Glück: Sie blieben unverletzt.

Unfall in der Aribostraße: Feuerwehr muss ausrücken

Die Feuerwehr Rottach-Egern musste mit 25 Mann und vier Fahrzeugen ausrücken. „Wir mussten die Unfallstelle absichern, ausleuchten und die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen wieder reinigen“, berichtet Kommandant Tobias Maurer über den gut anderthalbstündigen Einsatz.

